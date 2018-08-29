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高雄確保開學校園安全 國軍協助清理

發稿時間：2018/08/29 16:49

最新更新：2018/08/29 16:49

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（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄市中小學明天開學，經連日豪雨肆虐，瑞豐國小校園滿目瘡痍，校方今天加緊善後，國軍弟兄也到校協助清理，代理市長許立明前往慰勉官兵辛勞，並指示確保開學校園安全。

連日豪雨後，瑞豐國小「精進樓」地下室淹水，27日水深更達約40公分，經抽水機抽水後退至30公分以下，校方上午找來抽水幫浦加緊抽水，希望趕在下午抽乾；校內操場附近另有3處小塌陷，校內步道隨處也長出青苔，容易滑倒致生危險。

瑞豐國小有近30名官兵今天一早與學校人員展開清理，清理校內髒亂環境，也動用刷子清除校內步道青苔；校方同時通知廠商前來搶修，並在地勢塌陷處及淹水區域加裝安全警示與圍欄，提醒師生注意。

瑞豐國小校長曾振興感謝教育局取消今天返校日，讓受創校園能有喘息機會，他說，教職員一早到校捲起袖子冒雨清理，不少家長也來校幫忙，在國軍弟兄協助下一起清理校園。

家長陳凝娟表示，幸好今天停止孩子返校，否則孩子前來受災校園很危險。

許立明下午由教育局長范巽綠陪同到校頒發感謝狀，慰勉官兵辛勞。他並指示教育局組成巡檢小組，趕在開學前完成校園巡檢與災損學校復原；他表示，市府會全力提供協助，確保明天開學日校園安全無虞。

另外，五甲國中校內有工程鷹架倒塌，校園滿目瘡痍，許立明隨後轉往五甲國中視察校園復原進度。

高雄市教育局統計，0823水災至今天上午9時止，全市約有高中職、國中、國小、幼兒園等151校受災，災情有樹木傾倒、PU跑道受損、屋頂漏水、教室淹水與工程圍籬鷹架倒塌等，累積災損金額總計新台幣7186萬餘元，其中瑞豐國小災損金額約300萬元。（編輯：陳政偉）1070829

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