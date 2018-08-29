時代力量前進苗縣議會 黃國昌陪2選將登記

時代力量籍苗栗縣議員參選人宋國鼎（左3）、曾玟學（左4）29日由黨主席黃國昌（左2）陪同完成登記，並在場外高呼口號造勢，訴求「陽光透明新議會」。中央社記者管瑞平攝 107年8月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）時代力量苗栗縣議員參選人曾玟學、宋國鼎今天由黨主席黃國昌陪同完成登記，承諾若當選將公開議員配合款流向、不包工程、不收回扣等，訴求「陽光透明新議會」發揮監督功能。



時代力量在苗栗縣推出宋國鼎、曾玟學，分別角逐苗栗縣第四（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）、第五（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）選區議員，2人今天在黨主席黃國昌、苗栗黨部主委邱顯智及競選志工陪同下，完成參選登記，並在場外簽署3大承諾書，保證當選後定期向人民報告工作內容、公布議員配合款流向，以及不賄選、不包工程、不收回扣，宣示「陽光透明新議會」理念。



黃國昌表示，苗栗縣過去陷入發展停滯、年輕人外流等困境，時代力量希望藉由2名政治新血，將陽光、透明帶進地方議會，扮演理性監督角色，開創新的政治。



曾玟學指出，承諾書的主張是作為一名公職參選人非常基本的訴求，歡迎所有參選人跟進；宋國鼎說，未來將爭取議會直播，透過全民參與、監督，讓地方議會發揮該有的功能。



至於縣長選舉部分，時代力量過去原本與民進黨禮讓支持的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎互動頗佳，然而2天前，徐定禎在登記會場與國民黨前苗栗縣長劉政鴻「不期而遇」，被外界解讀為技巧性結盟。曾玟學直言，「對這畫面感到錯愕、無法接受」，也在臉書聲明切割「自此不會再與徐定禎有任何互動」。



黃國昌表示，並不清楚徐定禎和劉政鴻之間，是否有什麼協議或交換，但時代力量走自己新政治路的理念，絕不會因此有所偏移。



至於時代力量在苗栗縣長選戰中的角色與立場，黃國昌說，不論哪個陣營的縣長參選人都應先回答，對於劉政鴻當初在苗栗留下的龐大負債，打算怎麼做？另外，針對大埔案造成整個苗栗縣政府進一步的賠償損失，要不要對劉政鴻具體求償？這些錢沒理由讓全民埋單。（編輯：李錫璋）1070829