拚連任彰化縣長 魏明谷有信心打破魔咒

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）民主進步黨籍彰化縣長參選人魏明谷今天登記，對於是否能順利連任，他說，有信心打破魔咒，完成風光大縣、幸福彰化願景。



魏明谷由民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀、黨籍立法委員洪宗熠與黃秀芳、彰化市長邱建富等人陪同，前往彰化縣選舉委員會登記參選，魏明谷說，決心延續縣政，完成推動中的重大建設，「有信心打破魔咒」，完成對縣民承諾的「風光大縣、幸福彰化」願景。



魏明谷表示，為彰化百年發展，利用彰化地理優勢發展風力和太陽能，透過能源轉型、綠能發電成果，開闢永續綠能財政並挹注社福、教育領域；此外，透過向中央爭取經費，加速完成鐵公路運輸網、污水下水道系統建置等交通與民生建設。



魏明谷指出，部分中、長期建設無法立刻看出成果，卻是彰化永續發展重要基石，將持續堅持「做到別人做不到的建設」，因為彰化發展不能等、縣民幸福不能被耽誤，尤其他也是「苦過來」的人，所以特別重視縣民社福和教育，一定要讓縣民過得更幸福、更健康。



林錫耀說，難得看到像魏明谷如此勤奮、有施政方向、肯為下一代幸福打拚的縣長；魏明谷大力發展綠能，是助彰化未來更有競爭力、更有影響力、可領先全台的關鍵政策，加上近年招商引資、爭取重大建設成果顯著，「這次選舉是選擇彰化未來」。（編輯：翁翠萍）1070829