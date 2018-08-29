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亞運奪2金1銀 龍舟隊凱旋回花蓮

發稿時間：2018/08/29 17:07

最新更新：2018/08/29 17:31

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台灣輕艇龍舟代表隊在2018雅加達－巨港亞運勇奪2金1銀，其中有8名國手來自花蓮，花蓮縣教育處29日安排慶功歡迎會；龍舟隊成員除了秀獎牌，還展現精壯身材。中央社記者李先鳳攝　107年8月29日台灣輕艇龍舟代表隊在2018雅加達－巨港亞運勇奪2金1銀，其中有8名國手來自花蓮，花蓮縣教育處29日安排慶功歡迎會；龍舟隊成員除了秀獎牌，還展現精壯身材。中央社記者李先鳳攝　107年8月29日

亞運最前線（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）台灣輕艇龍舟代表隊在本屆雅加達亞運勇奪2金1銀，其中有8名國手來自花蓮，花蓮縣教育處今天上午安排慶功歡迎會；龍舟隊成員不僅秀獎牌，還脫下上衣展現精壯身材。

來自花蓮縣立體育高級中學的8位國手，包括領槳手周恩平、槳手林聖儒、陳子賢、吳俊傑、莊英杰、吳陳柏、周智偉及教練侯鴻章、舵手殷琬婷等人長期投入輕艇運動，是全國中等學校運動會或全國運動會等重要賽事的常勝軍，為花蓮縣爭取許多獎牌與榮耀。

迎接這次在亞運賽場上為國爭光的輕艇代表隊凱旋歸鄉，花蓮縣政府在縣立德興棒球場舉行盛大的歡迎儀式，由教育處長劉美珍帶領教育處同仁夾道歡迎剛返回花蓮的英雄們，並為代表隊成員逐一戴上歡迎花環，感謝他們的辛勤付出讓花蓮躍上國際焦點。

劉美珍表示，花蓮是傳統運動大縣，這次輕艇龍舟代表隊在雅加達亞運的精彩表現，更證明縣府在輕艇龍舟項目上的長期投入已打好堅實的基礎。縣府將於今年起在鯉魚潭建置水上訓練基地，積極投入基層訓練，讓花蓮成為水上運動的全國重鎮。

2018年第18屆亞洲運動會男子輕艇龍舟隊於8月18日至9月2日在雅加達巨港舉行，台灣男子輕艇龍舟隊成績斐然，200公尺決賽摘銀、500公尺摘金、更在1000公尺決賽中奪金，共奪得2金1銀，成果豐碩。（編輯：翁翠萍）1070829

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