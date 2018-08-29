蘇貞昌：新北社宅目標要蓋5萬2千戶

（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天與關切住宅政策的民間團體座談後強調，如果當選市長，會積極、持續推動社會住宅，配合中央社宅政策，新北市以興建5萬2000戶為目標來努力。



蘇貞昌今天一早與民進黨台北市長參選人姚文智到市場拜票，隨即與長期關切住宅政策的民間團體專家座談，與會者一一陳述意見。



專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，蓋社會住宅對於地方政府及民間來說是效益最高的方式，總統蔡英文承諾8年20萬戶及實價登錄的方向是對的；勞工陣線主任洪敬舒表示，新北有近12萬戶的空屋，租屋需求16萬戶，他認為地方政府要透過調整稅率來鼓勵民間釋出。



蘇貞昌在聽完大家意見後表示，社會住宅是對的政策，如果他當選市長，會積極、持續推動社會住宅，配合中央社宅政策所推估數量，新北市將興建5萬2000戶社宅為目標來努力。



蘇貞昌說，他會積極爭取中央資源與經費來協助，也會以政策工具鼓勵民間投入興建社宅，也會因地制宜在大學、工業區等地區附近興建給學生或勞工等最有需求的市民，還要於社宅中完善長照、托育設備等社福資源，讓市民住得安心。



蘇貞昌表示，新北市是最需要社會住宅的地方，如果中央來協助興建，歡迎都來不及，地方政府還要對中央政府收地價稅、房屋稅，就不公平，這樣等於「左手收右手的稅，一點意義都沒有」。



蘇貞昌強調，其他5都已宣示或通過由政府興建社會住宅房屋稅與地價稅稅率降為0%，只有新北市不願意。如果他當選市長，他會說服議會比照其他5都稅率降為0%，讓中央的協助更有效率及降低社宅租金。（編輯：李錫璋）1070829