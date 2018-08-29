中市五合一選舉 林佳龍委託登記參選市長

尋求連任的民進黨籍台中市長林佳龍29日委由台中市黨部主委何明杰（前右）代表，到市選委會完成參選登記。（民進黨台中市黨部提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年8月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市五合一選舉登記今天進入第3天，尋求連任的台中市長林佳龍委由民進黨台中市黨部主任委員何明杰完成參選登記，而對手國民黨台中市長參選人盧秀燕首日即完成登記。



台中市五合一選舉將於11月24日辦理投票，8月27日到31日受理參選人登記，盧秀燕於27日下午由紅黑派系大老張清堂、顏清標等人陪同下完成參選登記，林佳龍則是推派代表於今天完成登記。



何明杰表示，林佳龍今天有例行性重要會議，包括討論治水因應、防疫措施與校園汰換鍋爐等市政行程，林佳龍以市政為重，大家都很樂意幫忙代理登記，並感到光榮，也期許林佳龍保持認真努力為台中市打拚的精神，繼續連任台中市長。



盧秀燕則扮演母雞角色，忙著陪同黨籍市議員參選人辦理登記，包括尋求連任的台中市副議長張清照、市議員吳瓊華、陳成添、蘇柏興、賴朝國及新人黃健豪等人，大家一起拿著有國民黨黨徽的籃球，高呼大家來投「藍」，讓藍天再現。



盧秀燕表示，距離投票日已很緊迫，她與張清照等黨籍市議員參選人，一定會全力衝刺，爭取為市民服務的機會；面對台中交通、經濟、空氣變差，台中市民應該要覺醒，讓民進黨知道，做不好就要換人。



此外，東南區的無黨籍市議員參選人林學冠則勁裝出場，他揮棒擊出有「理性的力量」的大型棒球，期許成功上壘，為東南區的美好未來打出全壘打。（編輯：翁翠萍）1070829





無黨籍台中市議員參選人林學冠（前左）29日前往登記，揮棒擊出寫有「理性的力量」的大型棒球，期許成功上壘。（林學冠提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年8月29日