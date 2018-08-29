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國際廚藝挑戰賽 光啟師生獲獎百分百

發稿時間：2018/08/29 17:54

最新更新：2018/08/29 18:06

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光啟高中餐飲科師生首度參與「2018 TCAC台灣國際廚藝挑戰賽」，共拿下3銀4銅的好成績，獲代理校長陳成業（中）表揚肯定。（光啟高中提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年8月29日光啟高中餐飲科師生首度參與「2018 TCAC台灣國際廚藝挑戰賽」，共拿下3銀4銅的好成績，獲代理校長陳成業（中）表揚肯定。（光啟高中提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年8月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）「2018TCAC台灣國際廚藝挑戰賽」日前落幕，今年首度參賽的光啟高中派出5名師生，不但拿下3銀4銅的好成績，百分百的獲獎率更令人刮目相看。

由台灣廚藝美食協會及景文科技大學共同舉辦的「2018TCAC台灣國際廚藝挑戰賽」日前落幕，這是台灣唯一獲得世界廚師協會認證的國際廚藝競賽。桃園市私立光啟高中今天表示，學校餐飲科師生今年首次參與競賽，就創下3銀4銅的成績。

實習主任李世揚表示，學校派出餐飲科主任李建軒、老師陳瑞昌及學生黃以雯、周紫嫻、蕭淯呈參賽，為了獲獎，5人不但在校反覆練習，更犧牲下課後的時間及暑假天天到校密集訓練，不但2名老師在職業組拿下2銀1銅的佳績，3名學生也奪下1銀3銅，獲獎率百分百。

光啟高中校長陳成業表示，隨著近年對於多元教學發展的重視，技職教育學生數量近年持續攀升，這場比賽吸引了來自台灣、韓國、日本、新加坡的500多位選手參加，不但提升選手國際水準與視野，也讓選手在競爭中交流，展現在校學習的成果。（編輯：李錫璋）1070829

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