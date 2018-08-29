北市松山民權東公辦都更案 12月招商說明會

台北市公辦都更「松山民權東公辦都市更新案」29日開招商座談會，台北市副市長兼台北市都更中心董事長林欽榮表示，「請求國防部支持，迪化街優先移轉」大稻埕容積移轉說明會預計在10月辦理。中央社實習記者楊軒妮攝 107年8月29日

（中央社記者李亨山、楊軒妮台北29日電）台北市公辦都更「松山民權東公辦都市更新案」今天開招商座談會，三大重點為捐贈公益設施、大稻埕容積移轉及歷史建物修復，11月公告招商，12月舉行招商說明會。



「松山民權東公辦都市更新案」由台北市都更中心實施，基地鄰近松山機場，範圍包含松山區敦化段四小段5筆土地，位於民權東路三段以北、民權東路三段103巷5弄以南、民權東路三段175巷兩側街廓內，基地面積合計為4392平方公尺，產權為「國防部政治作戰局」100%所有。



招商內容有三大重點，「公益設施」，投資人依共同分擔比例分回房地，捐贈至少法地容積5%面積的公益設施；「容積移轉」，優先收購大稻埕容積移轉，容移量20%；「文資修復」，投資人負擔海軍官舍修復費用。



台北市副市長兼台北市都更中心董事長林欽榮說，「請求國防部支持，迪化街優先移轉。」大稻埕容積移轉說明會預計在10月辦理。



更新案建築空間使用以商業辦公為主，公益設施則預計作為國際、會議展演空間，推動文化、國際交流。以延續商業活動、強化生活機能、保存地方文化為目標，打造宜居環境，創造土地活化、區域再發展。



此案以都市更新權利變換方式實施，「國防部政治作戰局」依權值分回更新後權利金或房地，投資人依共同分擔比例分回房地，並捐贈公益設施。權利金給付可一次領取也可分期給付。（編輯：李亨山）1070829