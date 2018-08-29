高雄增2例本土登革熱 校園防疫上緊發條

暑假即將結束，高雄市衛生局28日通報三民區出現2例疑似本土登革熱個案，為避免疫情擴及周邊學校，市府登革熱工作小組29日啟動跨局處機制至附近兩所學校進行孳生源檢查，國軍化學兵也到校噴藥防治。（高雄市教育局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄市三民區新增2例本土登革熱個案，2名個案有地緣關係。適逢明天是國中小學開學，高雄市衛生局及教育局今天前往個案住處及附近校園加強防疫，國軍也到學校噴藥消毒。



高雄市衛生局昨天通報三民區出現2例疑似本土登革熱個案，衛福部疾管署今天下午公布2例為新增本土登革熱病例。為避免疫情擴及周邊學校，市府登革熱工作小組今天啟動跨局處機制至附近兩所學校進行孳生源檢查，國軍化學兵也到校噴藥防治。



高雄市教育局表示，大雨後一週為防疫關鍵期，已通報各校多加留意水桶、盆栽、輪胎等孳生源，地下室如有積水更要盡速抽水或投放漂白水，嚴防登革熱疫情進入校園。



教育局指出，開學前已完成校園登革熱防治知能研習2場，參加人數約200人。開學後將持續督導各校登革熱防疫，並針對高風險區域學校進行噴藥消毒，避免登革熱危害師生健康。



鑑於連日暴雨導致高市多所中小學淹水，為降低開學後校園傳染疫病風險，教育局並與衛生局聯手協調國軍化學兵，對三民區、鳳山區及仁武區等重點學校，進行校園平面及地下室等處，進行漂白水消毒噴藥。



市府統計，暴雨連日狂襲高雄，全市紛傳淹水災情，造成鳳山、小港、前鎮、苓雅、燕巢、岡山、新興、美濃、永安、鼓山、橋頭、旗津等區約有6700餘戶淹水。



豪雨後各地孳生源大增，增加登革熱疫情傳播風險，為防範疫情擴散，高市衛生局除持續監控疫情，並調發大批漂白水至各區衛生所備用。（編輯：陳政偉）1070829





連日豪雨後，暑假也即將結束，高雄市衛生局28日通報三民區出現2例疑似本土登革熱個案，為避免疫情擴及周邊學校，市府除派員進行孳生源檢查，國軍化學兵也出動到校，協助噴藥防治。（高雄市教育局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月29日