陳子敬棄選台南市長 其他陣營反應不一

（中央社記者楊思瑞台南29日電）原計畫參選下屆台南市長的前台南市警察局長陳子敬今天宣布棄選，其他參選人獲知消息後，有人肯定陳子敬的精神，也有人為陳子敬抱屈，國民黨籍的高思博則是表達謝意。



高思博表示，得知陳子敬宣布棄選後就打電話向陳子敬致意。陳子敬對台南治安問題、警消人員相關制度等主張，都是很有見地的政策，將會找時間當面向陳子敬請益。



他說，感謝陳子敬為了台南鄉親渴望改變的期盼，忍痛退出年底市長選舉。他將努力團結一切渴望改變的力量爭取勝選。



無黨籍參選人陳永和表示，陳子敬在這場選戰受到很多委屈。一開始國民黨沒人表態參選時，許多民代勸進陳子敬；但在高思博參選後，這些勸進陳子敬的人又倒向高思博。希望陳子敬就算只剩下自己的一票也能參選到底。



無黨籍參選人林義豐表示，陳子敬退選讓人感到相當惋惜，台南人少了一個很好的選擇。



無黨籍參選人許忠信表示，最近在基層拜訪時，聽到許多民眾對陳子敬評價不錯，退選相當可惜。陳子敬很重視警察權益問題。他說，自己若當選，會實施陳子敬在這方面的主張，並成立警察權益保障委員會，讓警察不會過勞，眷屬權益也可獲得保障。



以無黨籍身分參選的前台南縣長蘇煥智表示，國民黨主席吳敦義曾表達要以所謂「柯P模式」的「陳子敬條款」，讓陳子敬可用無黨籍名義參選，後來卻決定自推人選。陳子敬被國民黨「放鳥」，受很大的委屈，國民黨欠陳子敬一個道歉。蘇煥智說，他將尋找機會拜會陳子敬，爭取合作機會。



民進黨參選人黃偉哲競選服務處發言人賴惠員表示，陳子敬過去對大台南的付出，市民有目共睹。也因為陳子敬不懂政治算計，在被勸進參選後又選擇退出戰場。不過，將會認真參考陳子敬對於市政與警政提出的理念。（編輯：吳佳穎）1070829