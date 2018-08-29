107年全民運動會 9月苗栗競技

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）107年全民運動會9月底將在苗栗舉辦，縣府今天介紹大會吉祥物「貓裏喵」，並由代言人、偶像男團「A-TEAM」演唱發表大會主題曲，全面啟動迎接這場運動盛會。



全民運動會每兩年舉辦一次，今年邁入第10屆，將於9月29日至10月4日在苗栗登場，苗栗縣是首度承辦，也是繼105年全國身心障礙運動會後，苗栗縣再次辦理的全國性運動賽事。



縣府今天舉行記者會，由福星武術學校精湛武藝揭開序幕，介紹大會標誌LOGO是以彩帶圖示畫出象徵苗栗的「M」字體，並點綴2朵客家桐花，襯托「全民體育、躍動苗栗」主題。吉祥物則是可愛度破表的「貓裏喵」，大會代言人、偶像男團A-TEAM也演唱首度發表的大會主題曲「AS WE GO ON無畏前行」，希望以勇敢堅持、努力不懈的奮鬥精神，鼓勵選手為實現目標迎接挑戰，不輕言放棄。



苗栗縣長徐耀昌在會中頒發26家贊助企業紀念獎座，感謝企業熱情支持體育活動。他指出，9月下旬起，苗栗縣很熱鬧，除了全民運動會之外，9月22日至10月14日還有中台灣農業博覽會在縣立體育場登場，希望藉此行銷苗栗，歡迎全國民眾到苗栗觀賞精彩運動賽事，購買優質農特產品，體驗客庄人文風情。



教育部體育署全民運動組長呂忠仁表示，107年全民運動會是全國非亞奧運項目運動的最高賽事，並與世界運動會接軌，除健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、沙灘手球、原野射箭、柔術等12項非亞奧運之世界運動會項目外，還有14項傳統體育與創意球類競技，包括民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球、劍道、國術、沙灘角力、舞蹈運動等，共計26項競賽。（編輯：陳怡璇）1070829