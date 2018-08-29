/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金鐘獎孫安佐陳建仁美網
>rss

107年全民運動會 9月苗栗競技

發稿時間：2018/08/29 18:29

最新更新：2018/08/29 18:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）107年全民運動會9月底將在苗栗舉辦，縣府今天介紹大會吉祥物「貓裏喵」，並由代言人、偶像男團「A-TEAM」演唱發表大會主題曲，全面啟動迎接這場運動盛會。

全民運動會每兩年舉辦一次，今年邁入第10屆，將於9月29日至10月4日在苗栗登場，苗栗縣是首度承辦，也是繼105年全國身心障礙運動會後，苗栗縣再次辦理的全國性運動賽事。

縣府今天舉行記者會，由福星武術學校精湛武藝揭開序幕，介紹大會標誌LOGO是以彩帶圖示畫出象徵苗栗的「M」字體，並點綴2朵客家桐花，襯托「全民體育、躍動苗栗」主題。吉祥物則是可愛度破表的「貓裏喵」，大會代言人、偶像男團A-TEAM也演唱首度發表的大會主題曲「AS WE GO ON無畏前行」，希望以勇敢堅持、努力不懈的奮鬥精神，鼓勵選手為實現目標迎接挑戰，不輕言放棄。

苗栗縣長徐耀昌在會中頒發26家贊助企業紀念獎座，感謝企業熱情支持體育活動。他指出，9月下旬起，苗栗縣很熱鬧，除了全民運動會之外，9月22日至10月14日還有中台灣農業博覽會在縣立體育場登場，希望藉此行銷苗栗，歡迎全國民眾到苗栗觀賞精彩運動賽事，購買優質農特產品，體驗客庄人文風情。

教育部體育署全民運動組長呂忠仁表示，107年全民運動會是全國非亞奧運項目運動的最高賽事，並與世界運動會接軌，除健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、沙灘手球、原野射箭、柔術等12項非亞奧運之世界運動會項目外，還有14項傳統體育與創意球類競技，包括民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球、劍道、國術、沙灘角力、舞蹈運動等，共計26項競賽。（編輯：陳怡璇）1070829

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP