海外志工彩繪社區 體驗台灣人情味

台中市神岡區瞻雲宮康樂台及三角社區周遭牆面老舊，斑駁裂損，時代力量立委洪慈庸（蹲者左）與三角社區發展協會特別邀請8名香港、柬埔寨國際志工青年到社區進行定點修復及彩繪。（立委洪慈庸辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年8月29日

（中央社記者趙麗妍台中29日電）8位來自香港、柬埔寨國際志工青年，獲邀到神岡區進行社區定點修復及彩繪，還體驗豆腐乳DIY製作，參與中元普渡活動，除感受台灣在地人情味外，也為老舊社區注入再生力量。



台中市神岡區瞻雲宮康樂台及三角社區周遭牆面因老舊出現斑駁裂損，立委洪慈庸、三角社區發展協會邀請8位香港、柬埔寨國際志工青年到社區，進行定點修復及彩繪。



洪慈庸今天也前往與國際志工青年一同出席台灣傳統節日中元節普渡拜拜，並體驗彩繪瞻雲宮康樂台。



洪慈庸表示，為提升社區意象及多元性，透過願景青年行動網的國際工作營媒合平台，邀請國際志工青年，一起創造更多文化新風貌，讓老舊的社區形象有機會再生。



國際志工青年除協助社區彩繪美化，也與阿公阿嬤互動，雖然在語言溝通上沒有很順暢，但在領隊及社區志工協助下，連結台灣人濃濃的人情味，體驗不一樣的台灣地方特色。



社區領隊林琬涵指出，國際志工青年還參與地方社區青銀媽祖藝術饗宴課程、體驗豆腐乳DIY製作、參與中元普渡活動，以及安排國際美食晚餐交流、台灣夜市文化體驗。



來自香港劉姓志工表示，參加14天的國際志工青年工作營，接觸到許多地方的朋友，大家互相照顧，人情味十足，大家一起修復、彩繪社區，相當有成就感，希望讓社區更美。（編輯：張芷瑄）1070829