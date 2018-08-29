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許忠信登記參選 盼解決台南經濟困境

發稿時間：2018/08/29 19:12

最新更新：2018/08/29 19:21

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無黨籍台南市長參選人許忠信（前）29日下午登記參選時，特地向媒體秀出保證金支票表示，這是當教授19年來的積蓄，現在有很多窮人支持他的理念，對選情有信心。中央社記者楊思瑞攝　107年8月29日無黨籍台南市長參選人許忠信（前）29日下午登記參選時，特地向媒體秀出保證金支票表示，這是當教授19年來的積蓄，現在有很多窮人支持他的理念，對選情有信心。中央社記者楊思瑞攝　107年8月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）以無黨籍身分參選台南市長的前台聯立委許忠信，今天下午到台南市選舉委員會完成登記手續。他強調自己擁有國際經貿及智慧財產權專業，是解決台南經濟困境的唯一機會。

許忠信下午由助理陪同前往選委會辦理登記手續，在門口發現有數十名支持者守候，除了向支持者打招呼，也向媒體表示，沒有刻意動員，不知道這些朋友會冒雨前來，他也很感謝。

許忠信受訪時表示，台南市現在面臨經濟困境，傳統政治人物沒有辦法讓台南脫困。他是成功大學的教授，擁有國際經貿及智慧財產權專業，會說德語、日語，未來會向歐洲招商到台南投資，同時將台南農產品賣到日本。

他說，台南的經濟要脫困，就是要走歐洲、日本路線，今天堅定登記參選，希望給台南的窮人一個機會，不可能與民進黨協商。

許忠信在登記時特地向媒體秀出保證金的支票，並表示，這是當教授19年來的積蓄，現在有很多窮人支持他的理念，對選情有信心。

許忠信成為第4名完成登記手續的台南市長參選人，另3人是無黨籍林義豐、民進黨黃偉哲、國民黨高思博。在前台南市警察局長陳子敬宣布棄選後，表態參選者中還有前台南縣長蘇煥智、台南市龍崎區牛埔里長陳永和還未登記。（編輯：吳佳穎）1070829

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