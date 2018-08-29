學生危險行為 無照駕駛任意穿越馬路

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市道路交通安全督導會報顧問吳繼虹表示，許多學生無照駕駛肇事，父母甚至知情孩子的危險行為。有國小、國中生無視馬路情境任意穿越，相當危險，學校應加強交通安全教育。



市府交通局交通管制工程科長陳建成今天在道安會報提出「機車安全友善環境大改造」專案報告，針對機車用路安全的「好左轉」、「高抗滑」、「易辨識」、「增空間」與「少停等」等多項措施，說明市府交通局努力，並兼顧用路人的角度找出改善作法，提升機車族行的安全。



道安會報顧問陳艾懃建議，高抗滑係數的道路鋪面與標線，維持的時間與成效，市府應該要長期追蹤，提出數據以說服。



教育局社會教育科長黃麗鈴也提出推動校園交通安全的成果與展望，據教育局統計，106年度學生交通事故有4成6為高中職學生，3成1為國小學生，2成3為國中。其中違規類型最多的是無照駕駛，有68件。



她說，持續深化交通安全宣導的創新措施，辦理學生自行車安全教育巡迴宣導，開發評量測驗題型，並建立回饋機制，讓道路安全深植學童心中。



顧問吳繼虹於會中表示，依據她擔任車輛行車事故鑑定覆議會委員的經驗，很多16歲至18歲的學生無照駕駛，父母是知情的。甚至，年輕人為了展現獨立與自我，會將電動自行車騎得很快。



吳繼虹說，許多案例是學生任意穿越道路、自行車騎上人行穿越道、逆向行駛，甚至根本不看車子就直接穿越馬路，相當危險。她建議教育局要從教育著手。



市長朱立倫會中表示，新北市有218萬輛機車，全台灣居冠，近幾年機車使用率下降，大眾運輸使用率上升，希望交通局持續改善機車用路環境，隨時與機車族溝通對話瞭解需求，有效改善機車族常面臨的路面標線打滑、汽車違停造成行車空間不足等問題。



針對學生行的安全，朱立倫說，偶發意外顯示學生成長過程中，交通安全意識不足。建立安全環境要隨每所學校條件及情境不同作調整，透過實境示範融入教學。（編輯：陳怡璇）1070829