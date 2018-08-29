弱勢機構自製中秋禮盒 彰化縣府助銷售

為鼓勵企業與一般民眾購買弱勢機構自製中秋禮盒，彰化縣政府特別印製禮盒專刊，29日並辦理聯合推廣展售，縣長魏明谷（左3）到場支持，呼籲民眾以實際行動支持弱勢。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 107年8月29日

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）每逢佳節，關懷弱勢的社福機構常自製產品銷售募款，為鼓勵企業與民眾踴躍購買，彰化縣政府印製禮盒專刊，廣發縣內企業、社團、政府機關、學校，並在今天辦理聯合推廣展售。



中秋節將至，為協助社福團體銷售募款，彰化縣政府印製中秋禮盒專刊，推廣喜樂愛加倍庇護工場、慈恩庇護農場、慈生仁愛院、喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈愛殘障教養院、彰化縣康復之友協會、肯納兒烘焙坊的愛心產品，呼籲民眾用實際購買力支持弱勢。



縣政府今天辦理禮品聯合推廣展售，彰化縣長魏明谷出席支持，他說，近年鼓勵身障機構與個人從事生產，縣府每年率先採購2000盒中秋禮品，並辦理展售推廣，期望由縣府帶頭，鼓勵縣內機關、公司企業、個人優先購買這些產品，幫助弱勢自食其力。



彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，每件產品都是身障者努力克服身體缺陷、靠自己雙手、用最認真態度與真誠的心完成，購買產品就是給身障者最大肯定與幫助，感謝縣長魏明谷、縣政府社會處多年關心與支持，希望企業與民眾踴躍採購。



社會處表示，印製中秋禮盒專刊推廣縣內8家身心障礙福利機構、庇護工場產品，發出約1500份到各企業、社團、政府機關、學校，並設立「彰化i幸福秋禮聯盟」臉書粉絲專頁，擴展行銷通路，民眾可透過此臉書專頁查詢上述8家機構訂購專線。（編輯：李亨山）1070829