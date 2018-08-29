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吳敦義成功整合地方選情 下步瞄準桃園楊麗環

發稿時間：2018/08/29 19:54

最新更新：2018/08/29 20:01

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zoom in 國民黨行動中常會29日移師桃園，對於前立委楊麗環脫黨參選桃園市長一事，黨主席吳敦義（圖）表示，一抵達桃園就在找楊麗環，但卻聯絡不上；希望她可以留在國民黨的大家庭，也會繼續跟她聯絡，盼能雲開見月。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月29日國民黨行動中常會29日移師桃園，對於前立委楊麗環脫黨參選桃園市長一事，黨主席吳敦義（圖）表示，一抵達桃園就在找楊麗環，但卻聯絡不上；希望她可以留在國民黨的大家庭，也會繼續跟她聯絡，盼能雲開見月。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）國民黨桃園市行動中常會今天在市議會舉行，在成功整合新竹縣與台南市的選情後，吳敦義表示，將持續與桃園的楊麗環聯絡，至於能否成功整合，他則表示「希望雲開見月」。

為了整合國民黨各縣市長的選情，吳敦義近來頻頻出招，今天下午參加在桃園市舉行的行動中常會，吳敦義受訪表示「新竹縣的分裂危機解決、台南也解決了，圓滿處理了」，一天內成功整合新竹縣長與台南市長選情的他難掩喜悅。

對於桃園市前立委楊麗環脫黨參選桃園市長，吳敦義表示，今天一抵達桃園就在找楊麗環，但卻聯絡不上，楊麗環是太太的好朋友，過去一向善良，還是希望她可以留在國民黨的大家庭，也會繼續跟她聯絡，希望能雲開見月。

對於記者詢問林為洲在退選記者會上，僅感謝馬英九及朱立倫等人，卻沒有感謝他時，吳敦義則表示，「那沒有關係，只要林為洲接受黨的協調就是好事，一下要完全轉彎難度高，不要計較」。他也認為只要往成功的路走就是正確。

吳敦義也表示，國民黨從未說過會確保林為洲明年能獲得立委提名，僅表示只要林為洲不違紀參選，就不會遭開除黨籍，新竹縣明年的立委席次會增加至兩席，林為洲可以透過報備等方式爭取，國民黨不會違反選罷法的規定。（編輯：陳怡璇）1070829

國民黨行動中常會29日前進桃園市，黨主席吳敦義（中）與副主席曾永權（左2）、立委江啟臣（右2）、桃園市長參選人陳學聖（右）等人同排而坐。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月29日國民黨行動中常會29日前進桃園市，黨主席吳敦義（中）與副主席曾永權（左2）、立委江啟臣（右2）、桃園市長參選人陳學聖（右）等人同排而坐。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月29日
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