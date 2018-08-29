劉政鴻喊出支持徐定禎 國民黨：考紀會處理

國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻（右）日前現身民進黨禮讓支持的無黨籍縣長參選人徐定禎（左2）登記現場，兩人29日再度同台，劉政鴻甚至喊出「支持徐定禎」；國民黨苗栗縣黨部說，將依相關規定由鄉鎮黨部考紀會循程序提報處置。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年8月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻日前現身綠營支持的縣長參選人徐定禎登記會場，今天兩人再度同台，甚至脫口喊出「支持徐定禎」；國民黨苗栗縣黨部表示將依相關規定由考紀會處理。



劉政鴻27日陪同苗栗縣議長游忠鈿妻子張淑芬登記參選議員，與民進黨禮讓支持的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎「不期而遇」，不僅熱情互動，還並肩發表談話，已被外界解讀為「技巧性站台」；未料，兩人今天再度同台，以忠貞國民黨員自居的劉政鴻，竟直接喊出「支持徐定禎」，引起不少國民黨員詫異，向縣黨部投訴。



劉政鴻今天陪同無黨籍縣議員羅雪珠登記參選頭份市長，再次與徐定禎「同框」，他在造勢過程中，除了替羅雪珠拉抬聲勢，甚至一度向群眾喊出「大家能夠全力支持的、能夠幫忙的，給他支持徐定禎，好不好」。



劉政鴻與國民黨提名尋求連任的苗栗縣長徐耀昌雖同黨，卻分屬不同地方派系，兩人因縣府財政危機種下心結，加上年底五合一選舉，鄉鎮市長、縣議員兩派系人馬喬不定，劉政鴻自5月起揚言回鍋參選，截至目前雖然未登記，卻與綠營支持的徐定禎陣營互動曖昧，藍營分裂危機至今仍未消彌。



國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，國民黨已提名縣議員陳永賢參選頭份市長，劉政鴻或許因個人情誼，為無黨籍羅雪珠站台，黨部事前已有掌握，至於喊出支持徐定禎「明顯不妥」，將依相關規定由鄉鎮黨部考紀會循程序提報縣黨部、中央黨部處置。（編輯：陳怡璇）1070829