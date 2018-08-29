推全民議政 金門議員參選人促議事直播

107年地方公職人員選舉登記第3天，長期關注環保議題的無黨籍金門縣議員參選人董森堡（右）29日也完成登記。中央社記者黃慧敏攝 107年8月29日

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）107年地方公職人員選舉登記第3天，金門縣縣議員有5人完成登記。其中，民進黨首位經由初選民調提名的蔡建偉和無黨無派的董森堡都主張推動議事直播，建立全民議政。



金門縣選委會傍晚表示，今天受理縣長1人登記、縣議員5人、鄉鎮長5人，以及村長、代表多人登記。



縣議員部分，蔡建偉是在金門縣黨部主委吳增允等人陪同下完成登記作業。蔡建偉提出「推動青年自有房屋」等5大政見訴求，並表示將發揮網路操作專長，推動如「議事公開轉播」、「促進縣政透明」等資訊公開的改革，讓金門縣政府真正實踐民主價值，還權於民。



42歲的蔡建偉是縣黨部執行委員，是今年金門選區唯一的1位民進黨黨籍提名公職參選人。吳增允說，民進黨在金門深耕不易，希望借重蔡建偉的視野和資訊整合能力，翻轉民進黨在金門發展的困境。



40歲的前媒體人董森堡，長期關注金門環保，曾參與搶救浯江溪運動、反金門BOT財團化，也曾參與反核廢料遊行，搶救雙乳山坑道、花崗石醫院、光華園、水試所河口濕地等行動，同時撰寫多篇探究金門水資源、保育林木資產和活化戰地史蹟文章。



2016年，莫蘭蒂颱風重創金門，貨輪港泰台州號漂到董森堡家鄉古崗海岸，長期擱淺造成嚴重污染，他空拍油漬舉報，幾近廢寢忘食的守護家園，直到貨輪拖離金門。2017年，董森堡參與金門反賭場，最後公投以懸殊差距反賭成功；事後董森堡一度遭促賭議員提案刪除他所屬報社的薪資預算，剝奪工作權，但提案未獲通過。



董森堡為了這次參選，辭去報社記者工作。他表示，金門最需要改變的是思想，以及價值觀的重建；主張建立全民議政，開放議會直播；並借重區位優勢，經營重遊客群。（編輯：吳佳穎）1070829



