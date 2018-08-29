姚文智：不分藍綠共同合作 再造五分埔商圈繁華

（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨台北市長候選人姚文智今天在多位民代陪同下，拜訪五分埔商圈；姚文智說，他是務實、了解問題並解決問題的人，相信在不分藍綠、共同合作下，將能再造五分埔商圈繁華。



姚文智今天在民進黨籍市議員洪健益、張茂楠，以及國民黨籍永吉里長、五分埔商圈促進會理事長陳永昌與國民黨籍四育里長連圀堂的陪同下，到五分埔商圈拜訪，傾聽在地業者意見，並發表他對此地的發展政策。



姚文智認為，過去許多政治人物將五分埔直接比作韓國東大門，但這是除非有一筆相當大的投資挹注，才有可能實現，否則都只是淪為口號。



姚文智進一步說明，時尚服飾是五分埔商圈的傳統產業，要延續這個產業量能，不論是廣度或是深度，都必須要了解清楚業者的長短期需求，然後再細膩地去進行規劃。



姚文智表示，在競選團隊以及在地議員、里長的合作構思下，他的策略是五分埔在作為時尚基地的同時，短期內應該要規劃更多的觀光遊憩空間，導入跨界的商業經營，讓民眾享受幸福購物的生活模式，實現體驗經濟。



就長期而言，姚文智認為，台北市因為有許多遷建基地，未來將作為公辦都更的積極劃定區域，而五分埔就是其中之一，必須以都市規劃整體考量，連同緊鄰的松山車站以及北邊的饒河街夜市，一起規劃較長遠的都市再生。（編輯：李亨山）1070829