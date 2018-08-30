翁章梁：母雞帶小雞 打贏選戰

在民主進步黨嘉義縣長初選勝出的前行政院農業委員會副主任委員翁章梁（右）說，政治涉及很多資源分配，如老農福利、全民健康保險及新生兒聽力檢測補助等，這些都是政治決定，未來如果能當選，將讓嘉義縣充滿公平、正義。（翁章梁提供）中央社記者黃國芳傳真 107年8月30日

九合一選舉 決戰嘉義縣（1）（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）在民主進步黨嘉義縣長初選勝出的前行政院農業委員會副主任委員翁章梁說，初選造成的裂痕已弭平、整合，年底選舉，他將扮演母雞帶小雞角色，提升民進黨氣勢，打贏選戰。



民進黨嘉義縣長提名人選3月初選，嘉義縣第2選舉區選出的民進黨籍立法委員陳明文支持翁章梁，嘉義縣長張花冠力挺嘉義縣議會議長張明達，被視為雙方「代理人」戰爭，最後翁章梁出線。初選競爭激烈，一度造成分裂隱憂。



翁章梁先後輔佐前後任嘉義縣長陳明文及張花冠，任嘉義縣社會局長10餘年，也曾任農委會副主委，經歷完整，從嘉義縣長初選勝出後，代表民進黨參選，黨內也完成整合，可專心面對中國國民黨挑戰，當選縣長剩最後一哩路。



初選造成的裂痕，翁章梁接受中央社專訪時表示，初選結束是整合的開始，民進黨一向初選時競爭、選後團結，過去如此，未來也是。初選結束3週內，就在兼任民進黨主席的總統蔡英文見證下，與張明達完成整合。



他說，初選只是挑出黨的參選人面對大選，過程雖激烈，但定調彼此競爭而不鬥爭，與張明達都保持一定的分寸，這個分寸來自於大家期待未來誰出線都能完成整合。



翁章梁表示，當黨的參選人須承擔更大責任，未來各鄉鎮市選舉，他要扮演母雞帶小雞角色，會與張明達一起出席，帶動民進黨氣勢，團結最大力量。



至於陳明文、張花冠間的互動，翁章梁說，初選前，媒體效應好像呈現嘉義縣有「兩個太陽」，其實隨初選結束，暫告一個段落；初選確實產生一些問題，但民進黨具整合、處理問題機制能力，初選產生的問題，還是可透過時間、機制解決，民進黨的團結絕對沒問題。



談及競爭對手，翁章梁表示，國民黨雖在中央政府失去政權，但地方派系還是很強大，尤其失去中央執政權後，危機意識很強，競選團隊不能輕敵，競選幹部也很清楚「驕兵必敗」。



至於嘉義縣副縣長吳芳銘28日宣布退出民進黨並登記參選嘉義縣長，翁章梁說，參選是每個人的自由，團隊會按原有競選節奏，爭取選民認同，最後一定會贏得選戰。



至於民進黨政府推動年金改革，是否擔心衝擊選情；翁章梁表示，民眾選出民進黨執政，最大期待就是希望新政府突破、改變，而政府任何改革、突破一定會破壞原有秩序，就會有人得利或受害，這是必然過程。



他說，人民絕對可接受改革向上的政府。年改過程中，許多民眾退休金減少，必然影響選票，但民眾更不能接受選出無所作為的政府，不改革也不向上，他相信民眾會給改革向上的政府掌聲。



翁章梁大學時代就投入推動校園、社會改革的學生運動，成為校內、外學運團體領導者，他與台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、文化部長鄭麗君與民進黨籍立委陳其邁等被稱為「野百合學運世代」。



投入民主改革運動的啟蒙，他說，大學時要出版本土刊物遭校方阻擋，進而爭取學校言論自由，與其他大專院校學生運動串連，從中學習抗爭經驗，並開始關心社會、環境保護問題，及農民、勞工運動，退伍後就投入社會改革運動。



參選縣長是否為人生插曲，翁章梁說，他長期從事社會改革運動，投入政府機關工作，學習執政經驗，任何從政的人都想取得好的位置，做最大的貢獻。



他說，縣長這個位置可照顧各個面向民眾生活，不管是醫藥衛生、社會福利、建設發展及環保等，有機會參選，必定要好好把握、爭取。



翁章梁表示，政治最重要的是分配與公平問題，參選可實現年輕時的理想。年輕時曾研讀很多佛經，發現釋迦牟尼佛可解決心靈上的痛苦，而自從事學生運動到從政至今數十年，感受政治可解決百姓物質性的痛苦。



翁章梁說，政治涉及很多資源分配，如老農福利、全民健康保險及新生兒聽力檢測補助等，這些都是政治決定，未來如果能當選，將讓嘉義縣充滿公平、正義。（編輯：李明宗）1070830



