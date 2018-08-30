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吳育仁：選情雖艱困 仍有機會突破

發稿時間：2018/08/30 08:43

最新更新：2018/08/30 09:41

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接受國民黨徵召參選嘉義縣長的前立法委員吳育仁（中），提出「重振嘉義、幸福首都」政見首部曲，涵蓋5大核心、10大建設，希望透過走訪嘉義縣18鄉鎮市，讓政綱具體化。（吳育仁提供）中央社記者黃國芳傳真 107年8月30日接受國民黨徵召參選嘉義縣長的前立法委員吳育仁（中），提出「重振嘉義、幸福首都」政見首部曲，涵蓋5大核心、10大建設，希望透過走訪嘉義縣18鄉鎮市，讓政綱具體化。（吳育仁提供）中央社記者黃國芳傳真 107年8月30日

九合一選舉 決戰嘉義縣（2）（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）接受國民黨徵召參選嘉義縣長的前立法委員吳育仁說，國民黨在嘉義縣選情艱困，但選民檢視民主進步黨執政的嘉義縣沒想像中好，加上中央政府執政的民怨，國民黨仍有機會勝選。

吳育仁在英國取得工業關係博士學位後，回台在嘉義縣的國立中正大學任教，在嘉義工作、結婚與生活近20年。西元2012到2016年任中國國民黨不分區立委期間，兼任國民黨嘉義縣黨部主委，足跡踏遍嘉義縣18鄉鎮市。

吳育仁接受中央社專訪時表示，鄉親把嘉義縣託付給民進黨17年，表面看似風光，但人民一直深陷世代貧窮化的經濟格局，無法突破。人民一定要覺醒，給國民黨一個機會，嘉義就會大不同。

他說，民進黨在嘉義縣長期執政，掌握行政資源，國民黨在嘉義縣選情越來越艱困，但他認為政治是滾動的，且現在選民取得資訊來源相當多元，一定會檢視民進黨執政的嘉義縣沒想像中好。如果選民期待改變，國民黨就有機會。

吳育仁表示，選民厭惡一黨獨大、專政，期待改變，加上選民對民進黨中央執政的不滿，國民黨在嘉義縣長選戰得到的票數會比4年前多，勝選也有機會。

他說，國民黨很重視這場選舉，很早就在籌備，今年農曆年前，他被徵詢投入選戰意願時，就在走訪基層、探詢民意；此外，任不分區立委時，他兼任國民黨嘉義縣黨部主委，熟悉地方，選民也不陌生，未來會廣納各方意見，發揮20多年在學術界長才，重振嘉義。

至於年底選舉如何扮演好母雞帶小雞角色，吳育仁表示，這是傳統思維，國民黨嘉義縣議員參選人數雖不多，但問政都很有力道，每個都是選舉戰將，只要在各自選區好好發揮，對共同議題彼此整合、加持，分進合擊，把力量團結在一起。

他說，過去國民黨家大業大，這是包袱，但他是國民黨年輕一輩，當初是相信國民黨的理想、信念才加入，而民進黨利用國民黨的包袱，打擊國民黨，導致國民黨家道中落、失去政權，現在已要從谷底攀爬；反觀民進黨在嘉義縣執政已17年，政治包袱也夠重，他這次會利用各種方法，喚醒鄉親覺醒，從中了解民進黨的包袱，讓民進黨卸下包袱，好好反省。

吳育仁說，民進黨執政欠缺制衡力量，才會為所欲為，如台灣大學選出新任校長管中閔，教育部卻不聘任，這在台灣從沒發生過。

此外，他說，物價上揚，民眾荷包縮水，感受最深，且年金改革等爭議，引起軍公教、勞工團體一致認為民進黨沒制衡力量，過於極權，台灣無法平衡發展，相信選民一定會用選票展現力量。

吳育仁提出「重振嘉義、幸福首都」政見首部曲，涵蓋5大核心、10大建設，包括全國農漁產業營運中心、特色鄉鎮農業莊園、陸海空三港交通網、農漁工產業升級、好山好水觀光發展、國際休閒渡假園區、老弱婦幼民生福利照護、生活工資與優質就業、國立故宮博物院南部院區文化走廊、嘉義文化保存，希望透過走訪嘉義縣18鄉鎮市，讓政綱具體化。

吳育仁說，會花很多時間走訪基層，與人民站在一起，有別於過去大型造勢活動的選戰，未來提的政策內容，大都是來自基層聲音，這也是勝選基礎。（編輯：李明宗）1070830

zoom in 接受國民黨徵召參選嘉義縣長的前立法委員吳育仁（圖）說，民進黨在嘉義縣長期執政，掌握行政資源，國民黨在嘉義縣選情越來越艱困，但若選民期待改變，國民黨就有機會。中央社記者黃國芳攝 107年8月30日接受國民黨徵召參選嘉義縣長的前立法委員吳育仁（圖）說，民進黨在嘉義縣長期執政，掌握行政資源，國民黨在嘉義縣選情越來越艱困，但若選民期待改變，國民黨就有機會。中央社記者黃國芳攝 107年8月30日
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