水災過後高市完成消毒 歡喜迎接開學日

高雄市教育局迎接30日開學日，校方規劃「平安喵」和「快樂虎」人偶歡迎小一新生上學，讓新生入學的第一天，就有一個很新鮮又有趣的開始。中央社記者陳朝福攝 107年8月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄地區連日豪雨成災，高雄市政府教育局今天迎接開學日，昨天完成各學校清理積水、污泥及消毒等善後工作，並喜迎一年級新生入學，也叮囑校方加強防範登革熱與腸病毒。



「老師早」、「局長早」，高雄市政府教育局上午在四維國小舉辦一年級新生開學迎新活動，教育局長范巽綠打著傘陪同小朋友過馬路上學去。



范巽綠表示，國小一年級新生開學迎新，校方規劃「平安喵」和「快樂虎」人偶歡迎新生上學，讓一年級新生入學的第一天，就有一個很新鮮又有趣的開始，並致贈彩虹筆、尺等文具的「愛的見面禮」。



由於連日豪雨成災，外界擔心將影響學校開學和學生安全，范巽綠指出，連日來協調各單位和軍方協助，並發動校方與社區志工加入，昨天確認各學校的清理積水、污泥及消毒等善後工作都完成，今天順利開學。



范巽綠也提醒校方與師生，注意環境安全和衛生，加強防範登革熱與腸病毒。（編輯：黃于）1070830



