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水災過後高市完成消毒 歡喜迎接開學日

發稿時間：2018/08/30 09:43

最新更新：2018/08/30 09:51

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高雄市教育局迎接30日開學日，校方規劃「平安喵」和「快樂虎」人偶歡迎小一新生上學，讓新生入學的第一天，就有一個很新鮮又有趣的開始。中央社記者陳朝福攝 107年8月30日高雄市教育局迎接30日開學日，校方規劃「平安喵」和「快樂虎」人偶歡迎小一新生上學，讓新生入學的第一天，就有一個很新鮮又有趣的開始。中央社記者陳朝福攝 107年8月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄地區連日豪雨成災，高雄市政府教育局今天迎接開學日，昨天完成各學校清理積水、污泥及消毒等善後工作，並喜迎一年級新生入學，也叮囑校方加強防範登革熱與腸病毒。

「老師早」、「局長早」，高雄市政府教育局上午在四維國小舉辦一年級新生開學迎新活動，教育局長范巽綠打著傘陪同小朋友過馬路上學去。

范巽綠表示，國小一年級新生開學迎新，校方規劃「平安喵」和「快樂虎」人偶歡迎新生上學，讓一年級新生入學的第一天，就有一個很新鮮又有趣的開始，並致贈彩虹筆、尺等文具的「愛的見面禮」。

由於連日豪雨成災，外界擔心將影響學校開學和學生安全，范巽綠指出，連日來協調各單位和軍方協助，並發動校方與社區志工加入，昨天確認各學校的清理積水、污泥及消毒等善後工作都完成，今天順利開學。

范巽綠也提醒校方與師生，注意環境安全和衛生，加強防範登革熱與腸病毒。（編輯：黃于）1070830

迎接30日開學日，高雄市教育局長范巽綠（撐綠傘者）打著傘陪同小朋友過馬路，一起歡喜上學去。中央社記者陳朝福攝 107年8月30日迎接30日開學日，高雄市教育局長范巽綠（撐綠傘者）打著傘陪同小朋友過馬路，一起歡喜上學去。中央社記者陳朝福攝 107年8月30日
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