災民質疑撥打119求助無門 嘉縣消防局澄清

嘉義縣東石鄉災民日前趁行政院長賴清德（中）勘災時，反映淹水期間向消防局求助無門；消防局30日澄清，絕無未派員協助情事。圖為災民當面向賴清德陳情。中央社記者黃國芳攝 107年8月30日

（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）嘉義縣東石鄉災民日前趁行政院長賴清德勘災時，反映淹水期間，向消防局求助，卻未派人；消防局今天澄清，執行淹水脫困勤務都以人命搶救為優先，絕無未派員協助情事。



賴清德於27日晚上到嘉義縣東石鄉勘災，涉水慰問西崙村災民時，有災民當面向賴揆反映，23日晚上淹水情況緊急，很多老人受困家中，當下撥打119電話求助，卻回答已無人前往救援，最後才靠當地年輕人協助老人脫困。



嘉義縣消防局澄清，23日淹水期間，接獲東石鄉西崙村栗子崙119報案需協助撤離有23件，協助民眾撤離54人，淹水現場臨時幫助需撤離者有6件、16人，其中2件消防局人員到達現場後，民眾已由軍方及公所完成撤離。



同時，消防局表示，淹水脫困案件需逐戶、逐點執行接運任務，因救生艇承載人數有限，需持續多趟往返安全地及淹水地區，造成民眾久侯，誤解119未派員前往，也有部分民眾報案後，由行經附近的公所及軍方人員協助撤離，民眾可能因此誤認消防局未派員前往。



消防局強調，執行相關勤務都以人命搶救為第一優先考量，未來加強民眾溝通協調，以更實務的方式回應民眾需求。（編輯：梁君棣）1070830