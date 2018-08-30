豪雨後防作物病蟲害 台東農改場籲加強清園

連日下雨，田間淹水，病蟲害隨時爆發，台農委會台東區農業改良場呼籲農民，雨歇空檔及時排水，雨後加強清園和病蟲害防治，減少豪雨造成的影響。（台東農改場提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年8月30日

（中央社記者盧太城台東縣29日電）連續幾天下雨，田間淹水，農作物泡水多日，病蟲害隨時爆發，台農委會台東區農業改良場呼籲農民，雨歇空檔及時排水，雨後加強清園和病蟲害防治，減少豪雨造成的影響。



連續多日下雨，田間淹水，台東今天太陽露臉，台東農改場呼籲農友，在留意自身安全下，儘速進行防災管理措施。



台東農改場表示，目前台東番荔枝（釋迦）、金針、水稻、洛神葵（洛神花）等多項作物正值生長期或進入採收期，為避免豪雨造成損失，也提供重要作物病害預防措施供農友參考。



水稻部分，目前是分蘗期，建議注意溝渠清淤，避免田間積水過多，如田區降雨淹沒稻株，應儘速排水，避免稻株長時間浸泡影響生長，風雨後即時排水，略施肥料以促進生長。



果樹部分，長時間浸水易使果樹根系損傷，果園成熟果實應儘早採收減少損失，注意園區清淤排水，確保水流順暢。豪雨過後須即時排水並清園，以葉面施肥使植株快速吸收，注意病害防治。



目前番荔枝正值夏期果的大果期或採收期，以及冬期果開花期或授粉期，豪雨期間建議注意溝渠清淤，避免積水，成熟果實應儘速採收，以減少災損。風雨後天氣晴朗時加強人工授粉次數，並注意炭疽病的防治。



蔬菜、雜糧及特用作物，根系較淺，浸水易造成嚴重損失，豪雨期應即時排水，注意溝渠暢通。風雨過後注意病害防治，尤其萎凋病、疫病或細菌性軟腐病，清園及田間管理可預防病害蔓延。



另外，荖葉部分，設施栽培濕度過高易造成病害蔓延，豪雨期間注意設施內部及周邊排水，風雨過後應注意細菌性角斑病的防治。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830