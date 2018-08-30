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完成參選登記 蘇貞昌：讓新北更新更好

發稿時間：2018/08/30 10:52

最新更新：2018/08/30 11:11

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前左）30日由由妻子詹秀齡（前右）陪同，到新北市選委會登記參選。他表示，新北市近年來一直被比下去，他參選就是要帶來改變，讓新北變得更新、更好。中央社記者林長順攝 107年8月30日民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前左）30日由由妻子詹秀齡（前右）陪同，到新北市選委會登記參選。他表示，新北市近年來一直被比下去，他參選就是要帶來改變，讓新北變得更新、更好。中央社記者林長順攝 107年8月30日

（中央社記者林長順新北30日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在家人陪同下，到新北市選委會登記參選。他表示，新北市近年來一直被比下去，他參選就是要帶來改變，讓新北變得更新、更好。

蘇貞昌上午由妻子詹秀齡、女兒及民主進步黨新北市黨部主委余天陪同登記參選。蘇貞昌說，從決定參選以來，他非常努力走遍新北每一個角落，握到鄉親的每一雙手，報告他的政策，包括要讓都市再生、產業創生、要扶老攜幼，要讓新北成為智慧交通的城市。

他指出，鄉親們非常肯定他過去的政績，非常懷念過去一同努力奮鬥的歷史，對他未來充滿著期待，就因為有這種熱情和期待，讓他「衝衝衝」的動力一直持續增加。

蘇貞昌表示，新北是全台灣第一大院轄市，她不但有400萬市民，而且為北台灣1000萬人的舞台，有最好與最充分的條件，但這些年城市競爭中，新北市一直被比下去，市民都很無奈，期待要改變，他參選就是要帶來改變，讓新北變得更新、更好。

另外，蘇貞昌說，他有當兩任縣長的經驗，更有當行政院長中央的歷練，他要把全部的能量，帶著新北許多優秀的公務人員，組成包括市議員在一起的團隊，當選新北市長後，帶著會做事的團隊衝衝衝，期待未來的新北不僅為全台灣最大的院轄市，也要是全國的第一。

媒體詢問與對手中國國民黨新北市長參選人侯友宜同一天登記，是否有互別苗頭的味道，他表示，很早就決定今天上午來登記，對手什麼時候他不知道；希望這是一場優質有水準的選舉，讓新北市民做比較，一比較就知道誰會做事。

至於帶著太太詹秀齡一起來，蘇貞昌說：「每一次我們有重大的事情都有太太在身旁，我很感謝這一路來太太支持我。」（編輯：梁君棣）1070830

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