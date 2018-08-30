秋季登高賞楓 避免招惹虎頭蜂

雪霸國家公園管理處30日指出，秋季是台灣一年四季中較適合登山的季節，也是蜂類活動頻繁季節，登山途中若發現虎頭蜂巢或附近有蜂盤旋，應盡可能繞路而行，千萬不可強行。（雪霸國家公園管理處張燕伶提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）時序漸入秋，雪霸國家公園管理處今天說，台灣一年四季中，秋季最適合登山，山區楓樹轉紅、景色優美，但這段期間也是蜂類活動頻繁季節，民眾上山應避免招惹蜂隻，確保安全。



雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，台灣山區秋天氣候較為穩定，降雨偏少而且氣溫涼爽，此時，變葉植物也開始轉紅，讓高山景色更加艷麗，是最適合登山健行活動的季節。



不過，秋季後，蜂類活動進入活躍期，蜜蜂開始分巢、築巢交配，虎頭蜂為了護巢警戒或覓食過冬，攻擊性也較強，雪霸處指出，往年在園區內，常發生山友遭虎頭蜂螫傷事件。



雪霸處表示，遭蜂類螫咬，輕則出現傷口紅腫、劇痛、嘔吐，重則引發呼吸困難、血壓下降、血液缺氧、腎功能減退，加上山區醫療資源缺乏，無法立即就醫，甚至可能危及生命。



因此，雪霸處提醒民眾，前往山區活動，盡量穿著長袖衣褲、頭戴帽子，顏色不宜太過鮮豔，避免使用香水；在山區吃剩的果皮、食物，應用密封袋收好，以免氣味招來蜂群。



如果發現蜂巢或蜂群，盡可能繞路而行，不可招惹或拍打牠；萬一遭蜂群追襲，須將頭部、頸部和雙手用淺色或光滑面的外衣覆蓋保護，並儘速遠離切勿就地臥倒；雪霸處說，蜂螫處可使用冰敷減輕紅腫、疼痛症狀，即使沒有明顯症狀，也應就醫檢查。（編輯：梁君棣）1070830



