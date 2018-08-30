愛心型男里長下廚 辦老人共餐

新北市瑞芳區吉慶里每週四都會舉辦共餐活動，30歲的型男里長黃俊強（圖）一早忙著拔菜、煮菜，再端著一道道美味料理上桌，吸引超過百位長輩加入，還會接送行動不便的阿公阿嬤們來用餐。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年8月30日

（中央社記者林長順新北30日電）瑞芳區吉慶里每週四的老人共餐上菜了。30歲的型男里長黃俊強一早忙著拔菜、煮菜，再端著一道道美味料理上桌，圍繞桌邊的長輩們臉上全是一副「趕快開動」的逗趣表情。



父親生前也是里長的黃俊強說，從小家裡早晚都有里民請託，不管是清晨或半夜都有里民上門，請里長協助解決許多疑難雜症，讓他對里長職務十分嫻熟。



2年前父親因過勞腦溢血中風過世，黃俊強為了延續父親長年的熱心公益，決定代替父親補選里長服務里民。



就讀餐飲科的黃俊強，自小就對烹飪感興趣，接任里長後就成立社區據點，每週四辦理共餐活動，吸引超過百位長輩加入，還會接送行動不便的阿公阿嬤們來用餐，更準備50個營養餐盒親送至里內獨居長者及弱勢家庭，讓里內充滿溫暖。



黃俊強說，考量長者的咀嚼能力不佳，每次共餐食材會挑選茄子、地瓜、豆腐、蛋類、魚肉等口感較軟的食材，搭配肉類部分再熬煮久一點，煮爛、切丁，讓長輩比較好進食，烹煮方式少油又少鹽，讓老人家吃得養生又健康。



身高185公分的黃俊強也是義消隊員，平常除協助一般勤務外，也協助各項災害防救，今年6月更協助瑞芳區五分山搜尋空軍F-16戰鬥機。最近天氣熱，里長為民服務還抓了好幾條蛇跟蜈蚣。里民們紛紛說身材高大的里長，讓他們十分有安全感。（編輯：李錫璋）1070830