蘭潭國中科技隊5連霸 仿生機器人賽再奪冠

嘉義市蘭潭國中成立科技隊，今年暑假前往南京參加兩岸青少年科技創作競賽，勇奪「仿生機器人」3座冠軍，蟬聯5連霸，30日獲市長涂醒哲（前左）頒獎表揚。中央社記者江俊亮攝 107年8月30日

（中央社記者江俊亮嘉義市30日電）嘉義市蘭潭國中為讓學生不要沉迷網路，10餘年前成立科技隊，今年暑假前往南京參加兩岸青少年科技創作競賽，勇奪「仿生機器人」3座冠軍，蟬聯5連霸，今天獲市長涂醒哲表揚。



蘭潭國中校長莊裕庭表示，2018兩岸青少年科技創作競賽，8月4日在南京工業大學江浦校區體育館舉行，共有116隊、465名選手參賽，蘭潭國中科技隊勇奪「仿生機器人」3座冠軍、1座亞軍、1座殿軍獎盃，不僅蟬聯5連霸，也是兩岸獲獎數最多的學校。



指導老師楊元彰表示，10多年前發現有些學生沉迷於網路虛擬世界、學習成就低落、人際關係淡薄，於是以校內生活科技課程為基礎，發展機器人課程，並帶領學生參加比賽。



他說，蘭潭國中科技隊不是只為了比賽而成立，而是希望讓學生透過學習、創作和比賽的歷程，脫離舒適圈、遠離3C產品、激發潛能，培養「發現問題、解決問題」的能力。



楊元彰指出，這項創客（Maker）教育，學生必須自學自造，讓學習不再只是透過書本獲得知識；青少年科技創作「仿生機器人」競賽，採當天做、當天比的方式，學生從動手做的過程中，必須與隊友分工合作，培養團隊合作默契。



學生們完成比賽返台後，再由楊元彰帶領前往花蓮玉里國小進行科技志工服務，除藉此增進學生們的人文關懷精神外，也期待這群孩子未來能投入健康醫療、防災救災、智慧居家、綠色能源等領域，研發智慧型機器人，協助建構健康防老智慧家園，造福社會。



涂醒哲上午前往學校參觀科技隊成果發表、創作比賽操作示範，並頒獎表揚獲獎學生。他說，蘭潭國中科技隊能獲5連霸，指導老師楊元彰功不可沒，希望持續發揮科技教育能量，扮演全國科技領域課程的領頭羊。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830



