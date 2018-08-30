黃文玲王惠美登記參選 彰縣重陽敬老金受熱議

國民黨彰化縣長參選人王惠美（前）30日完成縣長登記作業，並在進入彰化縣選舉委員會前，於場外為自己加油打氣，營造勝選氣勢。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年8月30日

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）無黨籍彰化縣長參選人黃文玲及國民黨籍彰化縣長參選人王惠美，今天完成縣長選舉登記，台北市長柯文哲的媽媽陪同黃文玲到場，王惠美則說，當選後推出的社福政策會讓老人有感。



彰化縣長以及縣議員選舉登記作業從27日展開，在彰化縣長的部分，已有無黨籍的洪敏雄以及民主進步黨籍的現任縣長魏明谷完成登記，今天上午包括前彰化縣長黃石城之女黃文玲以及中國國民黨提名的立委王惠美也完成縣長登記作業。



黃文玲上午在柯文哲的爸爸媽媽陪同下，前往彰化縣選舉委員會辦理登記，柯文哲的媽媽何瑞英說，有問兒子登記時需不需要陪伴，兒子說登記完就要上班不用陪，至於今天會來，是因為兒子剛上任時曾跟老縣長黃石城請益很多，大家變成好朋友，因此今天才會來陪黃文玲登記，呼籲大家支持黃文玲。



鏡週刊昨天報導，柯文哲接受專訪時提及，重陽敬老金就是政策買票，柯文哲還直接點名質疑彰化縣負債接近警戒線，卻因選情不利而加碼敬老年金福利支出。



黃文玲被問到對重陽敬老金的看法時指出，她的父親卸任縣長時，還留數十億元給下一任的縣長，她認為，擔任縣長要當一個能照顧百姓、為百姓賺錢的縣長。



除了黃文玲，王惠美也在國民黨副主席曾永權、彰化縣議會議長謝典霖等人陪同下，完成登記作業，王惠美指出，彰化縣在地方統籌分配款和平均薪資等都排名後段班，很多鄉親都期待彰化更進步，她在擔任鎮長時的成績有目共睹，相信鄉親們都有智慧。



至於被問到如當選縣長是否也會發敬老重陽金，王惠美則說，只要她當選縣長，給她一些時間整頓縣府財政，該有的社會福利不會少；她想的是如何把餅做大，有建設也會有社會福利，老人相關的福利會以更貼切的方式，讓老人有感。（編輯：陳清芳）1070830



