漏夜趕工搶修 屏東枋寮鄉瓠仔園橋暢行

屏東縣枋寮鄉屏185線匏仔園橋河堤29日晚間被暴漲溪水沖毀，屏東縣政府調派機具漏夜搶修，趕在30日清晨搶通。（屏縣府提供）中央社記者陳朝福攝傳真 107年8月30日

（中央社屏東縣30日電）連日大雨，屏東縣枋寮鄉屏185線瓠仔園橋河堤昨晚被暴漲溪水沖毀，危急橋體安全，屏東縣政府緊急封閉漏夜搶修，趕在今天清晨6時左右搶通，沒有影響民眾上班上課。



屏東縣政府發布新聞表示，昨晚9時許接獲通報後，先由警、消拉起封鎖線封閉瓠仔園橋，工務處及水利處立即派員勘察。



由於瓠仔園橋旁的河堤被洪水沖毀，混凝土石塊落入溪中，導致產生亂流而衝擊到橋體結構，水利處緊急支援40個太空包保護橋體，工務處調派機具漏夜搶修，今天清晨6時許恢復瓠仔園橋通行，後續仍進行阻礙河道的雜物整理工作。



屏東縣政府表示，因水流仍湍急，將待水位消退後再進場搶修下游護岸。



這波豪雨造成屏東縣境內多處受損，屏東縣政府提醒民眾於大雨過後因土石鬆動，注意安全，如果有農損或房屋、車輛淹水等，有提供各項災後補助，請速提出申請，將從優、從寬、從速認定。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830



