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澎湖縣長選舉競爭空前激烈 至少7人角逐

發稿時間：2018/08/30 15:05

最新更新：2018/08/30 15:31

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國民黨提名的澎湖縣長參選人賴峰偉（前左3），30日由前澎湖縣長王乾發（前右）等人陪同，從馬公靈光殿出發前往登記，並高呼口號，期待重返執政，改變澎湖。中央社 107年8月30日國民黨提名的澎湖縣長參選人賴峰偉（前左3），30日由前澎湖縣長王乾發（前右）等人陪同，從馬公靈光殿出發前往登記，並高呼口號，期待重返執政，改變澎湖。中央社 107年8月30日

（中央社澎湖縣30日電）澎湖年底縣長選舉，群雄並起，今天又有翁珍聖、鄭清發與賴峰偉3人辦妥登記，截至目前已有7人登記，是有史以來參選人數最多的一次。

澎湖縣長選舉，今天有翁珍聖、賴峰偉與鄭清發3人辦妥登記，加上先前的呂華苑、吳政隆、陳大松、陳光復等人，一共已有7人完成登記，其中呂華苑是唯一的女性，明天則是登記的最後一天。

曾是反賭聯盟幹部的前海洋公民基金會執行長翁珍聖今天與反賭聯盟理事長傅靜凡，分別辦妥縣長與議員選舉登記，翁與傅2人都希望投入選戰，讓澎湖未來有新的局面。尤其是翁決定參選，與家人協調溝通了近3個月，才獲得家人支持，登記參選，最為引人注目。

國民黨提名的前澎湖縣長賴峰偉，今天焚香祈福後由舅舅幫配掛彩帶，與其夫人以及競選主委、前縣長王乾發、副議長陳雙全、還有無黨團結聯盟主席林炳坤的夫人張端美等人，從馬公靈光殿出發，與青年朋友一起前往登記，並高呼「當選」、「第一名」與「卡實在」口號，期待重返執政，改變澎湖。

遭開除黨籍的前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發今天也在10餘位支持者陪同下完成參選縣長登記。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲、顏嘉弘、鄭美珠今天登記縣議員選舉馬公第一選區，陳振中登記湖西第二選區，鍾順祥登記望安第五選區等議員選舉。（編輯：吳佳穎）1070830

曾是反賭聯盟幹部的前海洋公民基金會執行長翁珍聖（右）30日與反賭聯盟理事長傅靜凡（左），分別辦妥澎湖縣長與議員選舉登記，翁與傅2人都希望投入選戰，讓澎湖未來有新的局面。中央社 107年8月30日曾是反賭聯盟幹部的前海洋公民基金會執行長翁珍聖（右）30日與反賭聯盟理事長傅靜凡（左），分別辦妥澎湖縣長與議員選舉登記，翁與傅2人都希望投入選戰，讓澎湖未來有新的局面。中央社 107年8月30日
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