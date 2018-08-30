水上樂園2幼童遭猥褻 柯文哲：重新議約

台北市議會30日下午進行市政總質詢，有市議員針對洛德城堡公館運動中心夏季水樂園的強制猥褻案，要求台北市長柯文哲（右）提出改善方案。中央社記者徐肇昌攝 107年8月30日

（中央社記者劉建邦台北30日電）洛德城堡親子水上樂園日前發生2名幼童遭男子猥褻得逞，台北市議員簡舒培發現樂園人力配置不足，且市府未要求廠商增設監視器才發生憾事。市長柯文哲今天說，會要求重新議約。



台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲及相關首長列席，民進黨市議員簡舒培質詢時表示，位在公館的洛德城堡親子水上樂園日前發生2名幼童遭男子猥褻案，樂園是台北自來水事業處委託業者整建營運移轉案。



簡舒培詢問柯文哲是否知道這起社會案件，柯文哲一開始回應不知道，並指出，沒有辦法保證台北市不會發生這類型犯罪，但因台北市區廣設監視器原因，讓犯罪成本很高，且警方緝拿犯嫌是以鐘頭計算。



簡舒培說，資料顯示，洛德城堡基地面積約3318坪，但實際配置人力僅17人，發生幼童遭猥褻案後，業者在漂漂河增設1名人力，人力仍明顯不足，此外，市府過去和業者簽訂的合約未要求業者需增設監視器和人力，合約在今年9月到期，市府已跟業者重新簽約，要求新合約內應加入增設監視器和人力等規範，防範類似事件再發生。



柯文哲表示，若要增加樂園相關設備必須重新議約，且「台北市沒那麼不安全，台北治安在全世界還是很好」，不要為單一事件就增加人力，但該改善還是會改善，應該要以智慧化方式解決，像在死角增設監視器等作法。柯文哲最後要求北水處需跟業者重新議約。



洛德城堡水上樂園日前發生一名潘姓男子涉嫌趁家長不注意時，把在泳池遊玩的幼童拖拉至漂漂河內的裝置山洞強制猥褻，2名幼童受害。台北地檢署複訊後認為潘男嫌疑重大，有再犯之虞，29日向台北地方法院聲請羈押。（編輯：李錫璋）1070830