/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀淑如楊俊瀚金鐘獎孫安佐
>rss

水上樂園2幼童遭猥褻 柯文哲：重新議約

發稿時間：2018/08/30 15:08

最新更新：2018/08/30 16:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市議會30日下午進行市政總質詢，有市議員針對洛德城堡公館運動中心夏季水樂園的強制猥褻案，要求台北市長柯文哲（右）提出改善方案。中央社記者徐肇昌攝　107年8月30日台北市議會30日下午進行市政總質詢，有市議員針對洛德城堡公館運動中心夏季水樂園的強制猥褻案，要求台北市長柯文哲（右）提出改善方案。中央社記者徐肇昌攝　107年8月30日

（中央社記者劉建邦台北30日電）洛德城堡親子水上樂園日前發生2名幼童遭男子猥褻得逞，台北市議員簡舒培發現樂園人力配置不足，且市府未要求廠商增設監視器才發生憾事。市長柯文哲今天說，會要求重新議約。

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲及相關首長列席，民進黨市議員簡舒培質詢時表示，位在公館的洛德城堡親子水上樂園日前發生2名幼童遭男子猥褻案，樂園是台北自來水事業處委託業者整建營運移轉案。

簡舒培詢問柯文哲是否知道這起社會案件，柯文哲一開始回應不知道，並指出，沒有辦法保證台北市不會發生這類型犯罪，但因台北市區廣設監視器原因，讓犯罪成本很高，且警方緝拿犯嫌是以鐘頭計算。

簡舒培說，資料顯示，洛德城堡基地面積約3318坪，但實際配置人力僅17人，發生幼童遭猥褻案後，業者在漂漂河增設1名人力，人力仍明顯不足，此外，市府過去和業者簽訂的合約未要求業者需增設監視器和人力，合約在今年9月到期，市府已跟業者重新簽約，要求新合約內應加入增設監視器和人力等規範，防範類似事件再發生。

柯文哲表示，若要增加樂園相關設備必須重新議約，且「台北市沒那麼不安全，台北治安在全世界還是很好」，不要為單一事件就增加人力，但該改善還是會改善，應該要以智慧化方式解決，像在死角增設監視器等作法。柯文哲最後要求北水處需跟業者重新議約。

洛德城堡水上樂園日前發生一名潘姓男子涉嫌趁家長不注意時，把在泳池遊玩的幼童拖拉至漂漂河內的裝置山洞強制猥褻，2名幼童受害。台北地檢署複訊後認為潘男嫌疑重大，有再犯之虞，29日向台北地方法院聲請羈押。（編輯：李錫璋）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP