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產險公司經理從政 吳蕚洋登記參選台北市長

發稿時間：2018/08/30 15:18

最新更新：2018/08/30 16:01

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產險公司經理吳蕚洋（左）30日上午到選委會登記參選台北市長，成第5位參選者。中央社記者梁珮綺攝　107年8月30日產險公司經理吳蕚洋（左）30日上午到選委會登記參選台北市長，成第5位參選者。中央社記者梁珮綺攝　107年8月30日

（中央社記者梁珮綺台北30日電）產險公司經理吳蕚洋今天上午到選委會登記參選台北市長，成第5位參選者，他認為，從政者邏輯錯誤，政治人物特色是浮誇，所以他決定參選，主軸是平安、健康、智慧、慈悲。

九合一選舉將至，台北市選委會27日至31日開放登記，台大教授李錫錕、國民黨台北市長參選人丁守中27日搶頭香；民進黨台北市長參選人姚文智29日完成登記；現任台北市長柯文哲也在今天上午8時15分前往選委會登記。

吳蕚洋近10時左右踏入選委會，表明要登記參選台北市長，為第5位參選台北市長者，他受訪時表示，他在5年前就有參選的想法，5年來陸陸續續在部落格上寫了許多他的政見與理念。

他強調，他不是教授、醫生、律師、立委，也不是在政務系統做很久的黨工，只是一名上班族，會參選的原因是20幾年來國家出了太多問題。

吳蕚洋說，從政者的邏輯錯誤，不知如何讓國家進入正常軌道，政客遇到事情想法天真，不會解決問題，卻很會巧言令色辯解，浮誇成為這群人的特色，國家自然出問題。

他認為年改制度錯誤，在馬政府時期寫了6封陳情信給前總統馬英九，蔡政府時期也寫了6封信給總統蔡英文，卻石沉大海，「我最大的希望是全國人都能平安幸福的過日子」，所以他選舉的主軸是平安、健康、智慧、慈悲。

吳蕚洋表示，他施政的原則會秉直智慧與慈悲，執行前會思考有無更聰明、更智慧、更有效率的做法，對於台北市長柯文哲執政，他認為是「聰明有餘，智慧不足」，他說，智慧要有慈悲心，柯市府的執政，他看不到慈悲心。（編輯：李錫璋）1070830

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