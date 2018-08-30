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蘇煥智登記參選 盼啟動二次民主運動

發稿時間：2018/08/30 15:31

最新更新：2018/08/30 15:41

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前台南縣長蘇煥智（前左2）30日以無黨籍身分正式登記參選台南市長，他並發表聲明表示，決心不計毀譽投入選戰，盼啟動台灣二次民主運動。中央社記者張榮祥台南攝　107年8月30日前台南縣長蘇煥智（前左2）30日以無黨籍身分正式登記參選台南市長，他並發表聲明表示，決心不計毀譽投入選戰，盼啟動台灣二次民主運動。中央社記者張榮祥台南攝　107年8月30日

（中央社記者張榮祥台南30日電）前台南縣長蘇煥智今天登記參選台南市長，他發表聲明說，決心不計毀譽，再度投入選戰，啟動台灣二次民主運動。

蘇煥智今天前往台南市選舉委員會完成登記手續，以無黨籍身分參選台南市長。他說，從台南縣長卸任8年後再次投入選舉，就是為了重新再改革、深化台灣民主，及南部經濟的再生。

蘇煥智指出，台南、高雄南二都愈來愈窮、產業競爭力愈來愈差，他思考的是如何讓南台灣產業和國際產業接軌，如何把被消滅的基層民主再恢復。基層民主被消滅，是台灣民主嚴重的倒退。

蘇煥智說，目前民進黨執政，已偏離台灣民主運動的初心，他對整個局勢翻轉充滿信心。

蘇煥智也發表聲明稿指出，雖有人對他的選情抱著悲觀想法，但台灣不能再虛耗，台南也不應再空轉，台灣下一代的前途，正面臨逐漸潰散的前兆，台灣民主命運正面臨十字路口。

蘇煥智認為2018選戰是歷史轉折的關鍵時刻，他決心不計毀譽，再度投入選戰，啟動台灣二次民主運動，也希望團結所有愛台南的進步力量，共同翻轉台南，帶動台灣從谷底再度攀升。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830

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