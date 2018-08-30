學校更名去標籤 特教生家長用愛自助助人

（中央社記者陳朝福高雄30日電）「孩子出生時就要做她的天使」，高雄啟智、成功啟智學校去除標籤化，今天更名「特殊教育學校」，特教生家長用愛自助助人，從當初絕望到豁然開朗，將這磨難視為上帝的恩典。



推動融合教育兼顧社會人文關懷，高雄啟智學校、成功啟智學校分別更名為「高雄特殊教育學校」、「成功特殊教育學校」，今天由高雄市教育局長范巽綠主持更名揭牌典禮，帶領師生走訪校園，也參觀學生展出的精彩作品。



范巽綠表示，期勉師生共同建立無障礙學習環境，讓每一名特教學生快樂學習與成長，展現精彩的生命力。



范巽綠說，去除「啟智」名稱標籤化，符合「特教學校」走向融合教育精神與內涵，讓社會大眾能以同理心了解與接納特教生，在融合無障礙的學習環境，協助特教生培養獨立、自我管理等能力。



育有一名腦性麻痺孩子的家長張玉奇，也是老師，她贈送學校一幅100號的自我創作油畫，作品名稱為「在我肩上」，意象為「媽媽爸爸像座山讓我可以依靠」，希望每個家長都充滿能量，做為孩子的靠山。



從當初的絕望到豁然開朗，張玉奇說，她將這磨難視為上帝的恩典，成立「信心花園工作室」，以獨創舉世無雙的彈珠作畫技法推廣特殊藝術教育，期望在藝術創作花園裡，孕育身心障礙畫家。



張玉奇以自身經驗鼓勵特教生家長，用「相信愛，就有力量走下去」的理念，自助助人。張玉奇帶著孩子習畫，改變自己悲天憫人的個性，她說，孩子出生時就要做她的天使。（編輯：陳清芳）1070830