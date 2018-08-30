/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀淑如楊俊瀚金鐘獎孫安佐
>rss

學校更名去標籤 特教生家長用愛自助助人

發稿時間：2018/08/30 16:59

最新更新：2018/08/30 16:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳朝福高雄30日電）「孩子出生時就要做她的天使」，高雄啟智、成功啟智學校去除標籤化，今天更名「特殊教育學校」，特教生家長用愛自助助人，從當初絕望到豁然開朗，將這磨難視為上帝的恩典。

推動融合教育兼顧社會人文關懷，高雄啟智學校、成功啟智學校分別更名為「高雄特殊教育學校」、「成功特殊教育學校」，今天由高雄市教育局長范巽綠主持更名揭牌典禮，帶領師生走訪校園，也參觀學生展出的精彩作品。

范巽綠表示，期勉師生共同建立無障礙學習環境，讓每一名特教學生快樂學習與成長，展現精彩的生命力。

范巽綠說，去除「啟智」名稱標籤化，符合「特教學校」走向融合教育精神與內涵，讓社會大眾能以同理心了解與接納特教生，在融合無障礙的學習環境，協助特教生培養獨立、自我管理等能力。

育有一名腦性麻痺孩子的家長張玉奇，也是老師，她贈送學校一幅100號的自我創作油畫，作品名稱為「在我肩上」，意象為「媽媽爸爸像座山讓我可以依靠」，希望每個家長都充滿能量，做為孩子的靠山。

從當初的絕望到豁然開朗，張玉奇說，她將這磨難視為上帝的恩典，成立「信心花園工作室」，以獨創舉世無雙的彈珠作畫技法推廣特殊藝術教育，期望在藝術創作花園裡，孕育身心障礙畫家。

張玉奇以自身經驗鼓勵特教生家長，用「相信愛，就有力量走下去」的理念，自助助人。張玉奇帶著孩子習畫，改變自己悲天憫人的個性，她說，孩子出生時就要做她的天使。（編輯：陳清芳）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP