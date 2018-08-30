台中花博反恐演練 直升機支援過程逼真

2018台中花博11月3日將開幕，台中市政府30日在花博外埔園區舉行反恐維安演練，盼透過演練熟悉各項突發狀況應變處置作為，提升維安能量。中央社記者蘇木春攝 107年8月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）2018台中花博將在11月3日開幕，台中市政府今天在花博外埔園區舉行反恐演練，市長林佳龍說，花博預計半年內將吸引800萬人次，台中市必須做好所有維安準備工作，迎接花博。



台中市警察局今天舉辦「2018台中世界花卉博覽會反恐維安演練」，林佳龍在警察局長楊源明的陪同下出席，包括行政院國土安全辦公室副主任黃正方、內政部警政署保安組科長王炳睿、內政部警政署保安警察第一總隊主秘邱聰雲、國安局中部工作站站長許清仁等人都到場觀禮。



今天演練項目為花博活動期間，有5名恐怖分子，策劃在花博外埔園區樂農館挾持群眾、放置爆裂物威脅政府，動員包括內政部警政署保一總隊維安特勤隊，及空勤總隊出動直升機協助，刑事警察局偵查第五大隊則出動防爆隊配合市府消防局及衛生局等單位參演，過程逼真。



林佳龍表示，花博再2個多月就要開幕，屆時不僅有國內遊客，更有國際各國如市長、國會議員等人員參訪，台中市必須做好所有維安準備工作，這次演練包括中央的國土安全辦公室、內政部警政署保安總隊、空勤總隊等單位合作參與，演練過程也結合高科技反恐維安設備應用，搭配專業反恐訓練，要讓大家放心。



他說，近3年來台中的治安相當平穩，且在內政部警政署的評比中，均為六都第一，市府善用高科技發揮智慧警政，包括科技辦案、警民合作、偵防並重，展現打擊犯罪的效果，透過演練強化維安能力，這些能量都能作為平常維護治安、救災使用。（編輯：施燕飛）1070830



