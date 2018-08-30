柯文哲：其他候選人要發重陽敬老金 我不怕

（中央社記者陳妍君台北30日電）台北市長柯文哲今天說，他精確計算過，發重陽敬老金可以收買一些選票，但不是非常有效；「老實講，最近其他候選人在講說他要發，其實我就不怕他」。



柯文哲今天出席「2018幸福熟齡國際高峰論壇」，與台東縣長黃健庭、日本東京都武藏野市市長松下玲子對談。



柯文哲表示，發重陽敬老金可以收買一些選票，但不是非常有效，因為台北市政府每年還是會發放重陽敬老金給中低收入戶；如果不是中低收入戶，「有錢沒錢的人都一樣發1500元，那個（遠東集團董事長）徐旭東，你發1500給他幹什麼」。



他指出，有些縣市敬老金發到新台幣3000元，還有各種名目；在彰化，一個老人可以領到9000元，「以台北的財政，那應該要發9萬塊」。



柯文哲說，重陽敬老金跟颱風假一樣，是台灣政治的照妖鏡，「最近其他候選人在講說他要發，其實我就不怕他。如果是你賺的錢要拿出來花，我會說Thank you。這也不是你的錢啊，這也是國家的錢嘛」。



關於老人照護系統，柯文哲坦言，他在台北市開始做各式各樣的實驗，但到底最適合台灣的老人照護系統是什麼，他還沒有摸索出來。



他指出，以醫療體系來說，最優先的是讓民眾不會生病，萬一生病也只生小病，萬一生小病不會變成大病，萬一生大病不會死，「可是我們台灣整個健保體系只有最後一個，生大病不會死，其他前面都沒有在做」。



柯文哲說：「所以我們那個不叫健康保險局，是醫療保險局…因為它花在健康維持的很少。」



他表示，目前台灣有28萬外籍看護工照顧年長者，如果一對一的照顧模式不變，再過4年，需要30多萬名外籍看護才能夠應付。



柯文哲指出，如果台灣有辦法用15萬名本國籍看護取代30萬名外籍看護，「一個外勞可以賺到2萬多塊，一個本勞照顧兩個老人，一個月可以賺到5萬多塊」，不僅能使台灣國內生產毛額上升，還能增加15萬就業機會。（編輯：李錫璋）1070830