嘉義積水消退 災後重建助民眾恢復正常生活

嘉義縣因日前豪雨導致嚴重淹水災情，至30日各村落積水終於消退，國軍弟兄也出動協助民眾整頓家園環境。中央社記者黃國芳攝 107年8月30日

（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）823豪雨成災，嘉義縣嚴重淹水，經連日搶救及緊急調度抽水機，村落積水已消退，縣府也啟動緊急醫療、環境清潔、社會救助、農業補助等措施，協助災民儘快恢復正常生活。



嘉義縣政府今天表示，衛生局已申請東石、布袋、朴子、義竹衛生所、嘉義縣4家醫院、醫師公會及護理師公會，前往災區巡診，也購置近3萬罐漂白水發放至東石、布袋、朴子、義竹等鄉鎮，希望藉由消毒預防病菌孳生。



環保局投入清潔人力、垃圾車、資源回收車等，進行村里清理、消毒工作，以及災後各式廢棄物品的清理，同時出動3輛消毒車進行社區消毒。



嘉義縣家畜禽業損失嚴重，估計受災89場、損失家畜禽近86萬隻，災損金額超過新台幣1億2000萬元，縣府也動員相關單位，並協調國軍人力協助受災業者進行動物屍體清運，已於昨天中午全數完成載運。



嘉義縣政府指出，這次水災國軍給予很大的幫助，包括撤離民眾、道路清理、家禽清運、環境消毒、低漥淹水地區抽水等任務。



縣府表示，目前受災戶有縣府提供5000元及行政院2萬元協助救災，並由社會局成立勸募天然災害現金救濟專戶及縣府員工捐出1日所得賑災。



勞動部也已提出「以工代賑」方案，每月有176小時可以申請，每小時140元，鼓勵民眾參與在地家鄉重建，幫助災民清理家園。（編輯：施燕飛）1070830



