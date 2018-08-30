全台第一所 花蓮太魯閣族群教育小學揭牌

花蓮縣第一所原住民族教育小學–萬榮太魯閣民族教育小學30日揭牌，教育部國教署、原住民族委員會官員、地方代表、各級原住民族重點學校校長等人共同見證與分享喜悅。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 107年8月30日

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）歷經一年半的籌備，花蓮縣第一所原住民族教育小學萬榮太魯閣民族教育小學今天揭牌，也是全國第一所太魯閣族群（Truku）教育小學，全校師生以傳統儀式進行始業式。



教育部國教署、原住民族委員會官員及立委徐榛蔚、高金素梅、國立台中教育大學原住民族教育及文化研究中心、及地方代表、各級原住民族重點學校校長等人共同見證與分享太魯閣民族教育小學成立的喜悅。



曾於全國學生音樂比賽連續3年榮獲特優的萬榮國小合唱團，也獻唱新校歌「Truku 123」，歌詞意涵為勤奮學習，獻聲祝福民族教育推展之路能更加寬廣。



校長邱忠信率全校師生以太魯閣族殺豬傳統儀式，祈願學校將推動的民族教育，及沉浸在Truku族文化素養的學子們，能充滿祖靈的祝福。儀式結束後，師生與現場來賓一同享用太魯閣族傳統美食，慶賀萬榮太魯閣民族教育小學的誕生。



邱忠信表示，透過全新的教育思維、不一樣的學習嘗試的課程，盼能培養獨立思考與解決問題的能力，並學習尊重他人、關懷社會且具文化素養的太魯閣族人。（編輯：陳政偉）1070830