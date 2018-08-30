選情激烈賄聲賄影 東檢已分案偵辦

107年地方公職人員選舉年底登場，台東地檢署近期特別安排深入到16個鄉鎮宣導反賄選，日前已經完成所有宣導活動，也已掌握許多相關情資。（台東地檢署提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年8月30日

(中央社記者盧太城台東縣30日電)台東五合一選舉，選情激烈，台東地檢署深入16個鄉鎮防賄宣導，有鄉民當場提供情資。地檢署表示，目前掌握許多情資，部分已分案偵辦。



今年台東五合一選舉，參選人員比往年多，目前縣長部分已有4人登記，縣議員各選區幾乎爆滿，第一選區台東市應選10席，已超過20人報名，比往年多；蘭嶼應選1席，也有4人報名，競爭激烈。



台東地檢署早在2個月前已開始著手部署查察賄選事宜，警方、調查站已掌握上百件情資，隨著選情白熱化，各地也「賄聲賄影」。



台東地檢署破天荒，深入台東16個鄉鎮宣導反賄選，日前已經完成所有宣導。台東地檢署主任檢察官連思藩表示，有鄉民在宣導後當場提供賄選情資。「這次選情激烈，有可能賄選」，目前已有賄選案分案偵辦。



台東地檢署檢察長王文德表示，「一鄉鎮一座談」反賄選反貪污，包括離島的蘭嶼和綠島，總共16鄉鎮市全部走透透，台東地檢署要以行動展現查賄零容忍、反賄無死角的決心。呼籲民眾不要接受買票，並且要善用檢舉專線揪出民主的害蟲，希望達到「人人扮青天，家家反賄選」的乾淨選風。



連思藩表示，從情資顯示，各種賄選形式都有可能，包括多組人搭配的包裹賄選，以及個人獨自賄選的都有。（編輯：吳佳穎）1070830