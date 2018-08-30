中港溪金色食遊展成果 33金牌店家授證

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣政府爭取經濟部經費，辦理中港溪下游4鄉鎮美食遊憩產業整合發展計畫，以金色食遊概念引入資源，提升地方觀光商機，輔導33家業者成為金牌店家，今天授證並發表成果。



苗栗縣工商發展處今天邀集業者在縣府一樓大廳舉辦「金色食遊」成果發表會，呈現苗栗縣中港溪下游竹南、頭份、造橋、後龍4鄉鎮市金牌好店、主題餐飲及優質伴手禮，提供遊客旅行苗栗吃喝玩樂好去處。



苗栗縣長徐耀昌頒贈標章給33家金牌店家，並與縣議員廖英利、工商發展處長黃智群等人，參訪各業者創新研發的特色伴手禮、品嘗泡泡冰、豆干等。



黃智群指出，為積極輔導苗栗在地產業發展，縣政府向經濟部爭取新台幣1000萬元經費，自105年起辦理為期3年「苗栗縣中港溪下游四鄉鎮市美食遊憩產業整合發展計畫」，引入專業資源輔導、整合休閒農業、美食餐飲、食品加工伴手禮、產業體驗、工藝、觀光工廠等業者，提昇整體服務品質及產品加值，以打造「金色食遊」區域品牌。



黃智群說，金色食遊計畫推動至今，帶動逾百家地方企業發展，更創造穩定就業人數達700餘人，其中包括青年就業人口近150人，這項計畫估計帶動民間投資額超過一億元、總體營業額增加超過2億元；此外，計畫也為結合中港溪下游海洋特色及歷史文化，創造遊客旅遊新感受，2年多來吸引中港溪4鄉鎮市區域旅遊人數達100餘萬人，帶動地方商機。



苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣好山好水、物產豐饒，「金色食遊」計畫是一個「把餅做大」的概念，4鄉鎮市是夥伴關係，透過策略聯盟打造苗栗縣「金好吃、金好玩、金好康」的品牌意象，共同行銷觀光休閒及促進產業升級。（編輯：陳怡璇）1070830