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疑地基流失 台南透天厝庭院塌陷變大坑

發稿時間：2018/08/30 18:21

最新更新：2018/08/30 18:27

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台南市永康區一戶透天厝民宅29日晚間疑因地基流失，庭院發生大面積崩塌，約有3公尺深，房屋下方也有土石流失。中央社記者楊思瑞攝　107年8月30日台南市永康區一戶透天厝民宅29日晚間疑因地基流失，庭院發生大面積崩塌，約有3公尺深，房屋下方也有土石流失。中央社記者楊思瑞攝　107年8月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市永康區一戶透天厝民宅昨晚出現地基流失現象，庭院崩塌約3公尺深，房屋下方也有土石流失。市議員林燕祝今天下午找市府官員前往會勘，市府承諾協助加固，再找出原因。

林燕祝表示，今天上午接獲民眾陳情，指稱自家的院子出現大面積崩塌，前往查看後發現事態嚴重，房子恐怕有立即性危險，因此趕緊聯絡市府水利局及永康區公所等官員前往會勘，希望市府不要讓居民活在恐懼中。

屋主陶姓男子說，昨晚約11時許聽到奇怪的聲音，開門卻看見庭院大面積塌陷，嚇得不知所措。今天早上試圖聯絡官員前來查看，但卻得到民宅是私領域問題的回應，只好向議員求助。

陶男表示，先前曾經聽說在塌陷處下方10公尺深處埋設有大型箱涵，曾請友人協助，找學術單位用透地雷達探測，結果顯示沒有問題。住在這裡近30年，沒想到這次出現大面積崩塌。由於擔心房子有危險，將先搬到親友家暫住。

到場勘查的台南市政府水利局副局長王峻明表示，塌陷面積超過10坪，深度約3公尺，評估有立即性危險。將先緊急把流失的部分進行加固，並使用透地雷達等工具，查看附近區域還有沒有類似的土石流失狀況。

王峻明表示，還不清楚是否有住戶所講的地下箱涵存在，將再調出相關資料，希望找出塌陷原因加以解決。（編輯：吳佳穎）1070830

台南市永康區一處透天厝29日疑因地基流失導致庭院大面積崩塌，國民黨籍議員林燕祝（右）30日邀請水利局副局長王峻明（中）等前往會勘，盼找出事發原因。中央社記者楊思瑞攝　107年8月30日台南市永康區一處透天厝29日疑因地基流失導致庭院大面積崩塌，國民黨籍議員林燕祝（右）30日邀請水利局副局長王峻明（中）等前往會勘，盼找出事發原因。中央社記者楊思瑞攝　107年8月30日
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