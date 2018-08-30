穿針引線補蟹籠 達人許八郎翻轉人生

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市品牌農產「萬里蟹」增加商機，也帶來觀光人潮。捕萬里蟹需要牢固的蟹籠，北海岸手工補蟹籠達人許八郎，靠捕蟹船和補蟹籠，從負債1.8億的局面翻轉自己人生。



許八郎今年86歲，在海邊長大、懂得補漁網。他年輕時經營的砂石場事業如日中天，後來和朋友一起在故鄉投資捕蟹船為副業，沒想到後來卻成為人生重新出發的關鍵。



許八郎投資失利一度負債1.8億元，後來重回當年的捕蟹船副業生意。經營捕蟹船後，他發現買蟹籠加上運費，一艘船一年大約要使用3000個蟹籠，但請人補蟹籠不划算，決定以自己的方式手工補蟹籠。



捕蟹籠投放在海底，若有破洞就收獲不佳，許八郎於是以小時候的經驗，自己學習補漁網，有空就拿蟹籠研究結構，摸索出補蟹籠的穿針引線訣竅。透過可重複利用且牢靠的蟹籠，提升萬里蟹漁獲量。



中華漁業漁船協會會長吳兩成說，許八郎非常樂意傳授補蟹籠的技巧，有時修補過的蟹籠甚至比新的還好用。



新北市府漁業處今天發表「萬里蟹」紀錄片，片長50分鐘，以許八郎一家為中心，記錄萬里當地漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同打造萬里蟹品牌的過程。



導演張緯誌出身於石門老梅空軍眷村，為製作紀錄片田野調查時認識許八郎，許八郎不僅是少數的補蟹籠高手，家人也在相關產業，兒子捕蟹、媳婦賣蟹，許家也是當地望族。



海洋大學海洋中心助理教授徐德華表示，市府耐心培育花蟹人工種苗，他一路見證萬里蟹品牌的成長，也期待台灣成為世界成功人工繁養殖花蟹的地區；新北市長朱立倫則表示，漁民不短視近利，堅持使用最不破壞海洋生態環境的蟹籠誘捕，讓人敬佩。



「萬里蟹」紀錄片預計9月21日於龜吼漁港首映，市府希望對萬里蟹有興趣的民眾都能一睹萬里蟹風情。（編輯：陳怡璇）1070830