/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀淑如楊俊瀚金鐘獎孫安佐
>rss

穿針引線補蟹籠 達人許八郎翻轉人生

發稿時間：2018/08/30 18:24

最新更新：2018/08/30 18:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市品牌農產「萬里蟹」增加商機，也帶來觀光人潮。捕萬里蟹需要牢固的蟹籠，北海岸手工補蟹籠達人許八郎，靠捕蟹船和補蟹籠，從負債1.8億的局面翻轉自己人生。

許八郎今年86歲，在海邊長大、懂得補漁網。他年輕時經營的砂石場事業如日中天，後來和朋友一起在故鄉投資捕蟹船為副業，沒想到後來卻成為人生重新出發的關鍵。

許八郎投資失利一度負債1.8億元，後來重回當年的捕蟹船副業生意。經營捕蟹船後，他發現買蟹籠加上運費，一艘船一年大約要使用3000個蟹籠，但請人補蟹籠不划算，決定以自己的方式手工補蟹籠。

捕蟹籠投放在海底，若有破洞就收獲不佳，許八郎於是以小時候的經驗，自己學習補漁網，有空就拿蟹籠研究結構，摸索出補蟹籠的穿針引線訣竅。透過可重複利用且牢靠的蟹籠，提升萬里蟹漁獲量。

中華漁業漁船協會會長吳兩成說，許八郎非常樂意傳授補蟹籠的技巧，有時修補過的蟹籠甚至比新的還好用。

新北市府漁業處今天發表「萬里蟹」紀錄片，片長50分鐘，以許八郎一家為中心，記錄萬里當地漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同打造萬里蟹品牌的過程。

導演張緯誌出身於石門老梅空軍眷村，為製作紀錄片田野調查時認識許八郎，許八郎不僅是少數的補蟹籠高手，家人也在相關產業，兒子捕蟹、媳婦賣蟹，許家也是當地望族。

海洋大學海洋中心助理教授徐德華表示，市府耐心培育花蟹人工種苗，他一路見證萬里蟹品牌的成長，也期待台灣成為世界成功人工繁養殖花蟹的地區；新北市長朱立倫則表示，漁民不短視近利，堅持使用最不破壞海洋生態環境的蟹籠誘捕，讓人敬佩。

「萬里蟹」紀錄片預計9月21日於龜吼漁港首映，市府希望對萬里蟹有興趣的民眾都能一睹萬里蟹風情。（編輯：陳怡璇）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP