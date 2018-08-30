問鼎屏東縣長 3參選人完成登記

尋求連任的民進黨籍屏東縣長潘孟安（中）30日委由幕僚到縣選委會完成參選登記，潘孟安則在縣府召開「首張蓮霧保單」記者會。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）今天民進黨屏東縣長提名人潘孟安、國民黨屏東縣長提名人蘇清泉及無黨籍參選人李鎔任，先後完成下屆屏東縣長選舉登記。



屏東從823開始連續下雨，今天是雨勢最小的一天，有意參選下屆屏東縣長的3名參選人，今天先後完成登記。



潘孟安上午9時許委託幕僚前往縣選委會登記，自己則在縣府參加「首張蓮霧保單」記者會。縣府發言人黃建嘉表示，由於災後復建工還有許多要做，縣長還是以縣政府為主。



現為台灣區綠能作物運銷合作社理事主席的無黨籍參選人李鎔任則在10時許完成登記，他表示，做事不分黨派，要將屏東打造成全國農業首都，翻轉屏東讓世界看見。



蘇清泉原本27日要登記，但因屏東縣放豪雨假而延到今天，並且由前行政院長張善政陪同在中午登記，張善政與蘇清泉上午先參觀晨間廚房企業總部，聽取在地創業青年的意見也下鄉關心災情，再前往登記。



蘇清泉提出爭取高鐵的主張，並表示屏東人口不斷流失，他有能力將屏東農產品銷到國外去，吸引國外觀光客來屏東消費。（編輯：吳佳穎）1070830





國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前右3）30日在前行政院長張善政（前右4）等人陪同下，到縣選委會完成選舉登記。（國民黨屏東縣黨部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月30日