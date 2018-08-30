台北燈節標案捐款細項不清 北市：會改進

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市議員許淑華發現，北市府辦理今年台北燈節活動，濫用緊急採購法，且活動帳目不清、企業贊助捐款細項不透明。市長柯文哲說，因當時燈節時間緊迫，未來會改進並提早作業。



台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲及相關首長列席，民進黨籍市議員許淑華質詢時表示，北市府辦理今年台北燈節活動總支出8500萬餘元，經費來源包含企業捐款近2800萬元，但企業捐款部分，廠商實際拿到1175萬元，剩餘款項流向不明。



許淑華要求台北市觀光傳播局提供款項細目，才可釐清流向，但觀傳局卻稱因涉及商業機密，無法提供捐款細項。



許淑華發現，台北燈節其中有5個標案，費用共1075萬元，卻未對外公開招標，還以緊急採購法規避監督，另外在花車製作委任標案，仍有餘款77萬餘元費用不清。



柯文哲答詢時表示，辦理台北燈節是觀傳局長陳思宇和副市長陳景峻臨時上場救火，因當時離舉辦時間剩不到一個月，未來會改進、提早作業，並按部就班處理。



許淑華認為市府早就掌握燈節狀況，要求一週內提供燈節成果報告書，並在網路公布企業捐款、贊助費用細項，未來辦理活動時應依正常程序公開招標。



觀傳局發布新聞稿表示，舉辦台北燈節因活動時程緊迫，才依政府採購法規定，遇有不可預見緊急事故，運用緊急採購法，且所有過程皆依採購法規定辦理；台北燈節總經費全數都使用在燈節各項活動，一切依政府採購法辦理。



觀傳局說，至於議員質疑活動帳目不清、贊助不公開透明部分，依契約，得標廠商若在籌辦活動過程經費不足，可尋求贊助廠商，並無議員所指內容。（編輯：陳怡璇）1070830