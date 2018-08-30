打造台北為區塊鏈首都 姚文智向專家請益

（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天指出，區塊鏈中最重要的哲學是去中心化及信賴機制，而台北的民主自由及多元共融，應從國家首都的精神出發，積極建構成一個區塊鏈城市。



姚文智今天與立法委員余宛如合作舉辦「前瞻亞太、區塊鏈首都」座談會，邀請亞太區塊鏈發展協會秘書長楊國正與泰德陽光無窮鏈公司總經理理陳洲任，討論區塊鏈與未來數位經濟如何在首都發展等議題；台北市議員許淑華以及台大資訊工程系副教授廖世偉也參與對話。



姚文智表示，區塊鏈中非常重要的哲學，就是去中心化，在這當中的所有資訊平台並不是單一、集中或是權威的，而是彼此可以共享同步訊息的信賴機制；因此在這個信賴機制建立後，台北市可以運用來做些什麼事情，未來的市長就應該朝這個基礎，去架構整個城市環節。



姚文智進一步說明，台灣在亞太地區以自由民主人權，建構了台北這個多元共融的城市，「這正是我們要實踐去中心化的信賴機制時最適合的城市」，因此區塊鏈在台北的發展值得去努力，藉由它更深化民主、豐富城市的內涵。



姚文智認為，大家要追求的是一個民主、自治、共享的社會，這3個原則將區塊鏈的價值，活用在未來的市政推動，因此市政府未來應該要成立「智慧治理局」或是「數位治理局」，作為發展智慧城市重要的機構。



姚文智也說，開放政府的理想中不應該是設置開放政府委員會，而是設「不開放政府委員會」，因為開放已是廣泛的原則，只有不開放才是需要討論的，這才是開放政府的極致。



媒體問姚文智，關於台灣國辦公室主任陳峻涵日前在公車上向台北市長柯文哲表達意見的看法。



姚文智認為，一位市長的維安模式有既有的規劃，若因為市長要搭公車而造成更多的維安人員疲於奔命或更多狀況，那這個做法就應該要被重新討論。



姚文智指出，過去柯文哲搭公車時跟很多乘客談話，當然就吸引更多人去找市長談話；若今天是搭乘公務車，就不會有人坐上車跟市長談話；大家需要弄清楚，今天這個事件是因為市長將搭公車作為一個秀場，還是招致別人前來陳情的平台。



媒體追問姚文智，若當選市長是否會搭公車上班，姚文智回應，不需要這樣做，沒有必要投入這麼多的成本。（編輯：施燕飛）1070830