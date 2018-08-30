都市再生 蘇貞昌提五引擎政策

（中央社記者林長順新北30日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天說，新北都更牛步化，30年以上房子已達67萬戶，以現在速度完成都更要等4000年，他提出「都市再生五大引擎」政策，讓都更有效率，創造多贏。



蘇貞昌今天出席「2018城鄉建設建言發表會」，他致詞時做上述表示，致詞前則播放政策短片，讓與會者了解他對新北建設的做法和理念。



蘇貞昌分析新北市地理結構，將新北市分成內環和外環，內環是人口密集區，像是板橋有56萬人，還包括三重、五股等；外環人口較稀少，如雙溪只有8000人，一個里的面積卻是板橋3倍大。



他說，新北城鄉差距相當大，處理好，非常適合都市發展、人居城市；處理不好，互相扞格。



蘇貞昌提出「智慧交通」連接內外環政策，未來讓捷運成為新北主幹道，還要有綿密的公車路網，公車到不了的地方由「小黃公車」代替，使都市人潮可以到偏遠的地區，而偏遠的人方便來到城市，有了車流就有人流和金流。



「這牽涉政府的效率」，蘇貞昌表示，新北成為後段班很久了，尤其是都更牛步化，30年以上房子已達67萬戶，以現在的速度完成都更要等4000年，他提出「都市再生五大引擎」政策，涵蓋政府主導、專責機構、民間參與、利益回饋及公共設施同步，透過完整計畫與方法，讓都市更新同時達到效率，又創造多贏。



現場來賓提問，城鄉許多法律在事實和執行面有落差，公務人員常常以防弊而非興利的心態辦事。蘇貞昌表示，「市長態度決定城市發展的速度」，領導人是影響行政團隊辦事效率的關鍵，領導一旦下定決心，就能帶動整個行政團隊，讓執行人員重興利而非防弊。



最後，針對都更獎勵低於危老重建的問題，蘇貞昌表示，危老要趕緊解決，他也贊成給予獎勵，但如何都更要看得遠，應由專責機構處理，從重劃都更區到策略性都更的容積獎勵都可以做，但最重要的仍是政府要能當讓住戶、建商都信任的第三方，才能快速有效解決。（編輯：唐聲揚）1070830