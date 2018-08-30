登記出奇招吸睛 參選人抱現金穿白紗頂光頭

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄市參選人登記出奇招吸睛，市長參選人璩美鳳今天搭乘選戰大巴士捧200萬元現金做保證金現身登記，還有市議員參選人穿著白紗、也有人頂光頭來，都成為焦點。



市長、市議員參選登記31日截止，高雄參選人不受豪雨的影響，照既定步驟辦理登記，截至今天共有3人登記參選高雄市長，分別是國民黨韓國瑜、無黨籍蘇盈貴、璩美鳳。民進黨提名的陳其邁明天將會辦理登記。



為了搶曝光提高知名度，參選人各出奇招。璩美鳳下午搭乘「無黨高雄市長參選人璩美鳳」選戰大巴士現身選委會，還拿出新台幣200萬元現金保證金辦理登記，讓選務人員算了10餘分鐘才確認金額。



璩美鳳批評政黨政治惡鬥、民不聊生，她說「無黨覺醒」的共識已經形成，宣示要打造高雄為兩岸和平交流的示範城市。



首次投入市議員選舉，擁有高學歷的蔡宜芳穿今天穿著一襲白紗辦理參選登記，延續競選看板「嫁給高雄，我願意」的意象，她希望當選市議員，扮演好「市政媽媽」的角色。



近年來致力於環保並擔任「反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會」會長的高淑慧，今天與親民黨市議員吳益政一起辦理登記市議員參選。



首次投入市議員參選，高淑慧說她的選區（旗山等行政區）正是事業廢棄物的受害者，她帶著鄉親和黃鸝、朱鸝、穿山甲等馬頭山「原住民」的心聲登記參選。



頂著因為不滿8月15日馬頭山環評大會審查結果而落髮的光頭，高淑慧說，有決心為環境永續和經濟發展而戰。（編輯：吳佳穎）1070830