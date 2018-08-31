遊花博安心飲食 樂活台中App資訊足

台中市食安處31日表示，市府自105年配合大型餐廳聯合稽查專案，推出「樂活台中食安篇App」，首波聯合稽查營業面積大於300平方公尺的大型餐飲業者，包括食品安全、建築安全及消防安全等。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年8月31日

（中央社記者趙麗妍台中31日電）2018台中世界花卉博覽會11月登場，為維護遊客食安，台中市食安處將花博園區周邊的食安稽查結果登載「樂活台中App」，民眾可查詢食品、建築及消防安全等資訊。



花博即將到來，食安處日前召開「2018台中世界花卉博覽會–地方特色名店暨人氣小吃等商家稽查輔導協調會議」，邀集市府跨局處單位會商與推薦優良餐飲業者，並列為優先輔導及稽查重點。



台中市食安處今天表示，市府自105年配合大型餐廳聯合稽查專案，推出「樂活台中食安篇App」，首波聯合稽查營業面積大於300平方公尺的大型餐飲業者，包括食品安全、建築安全及消防安全等。



食安處指出，「樂活台中食安篇App」在106年擴充功能並改版為「樂活台中App」，未來，除例行性針對營業面積大於300平方公尺的大型餐飲業，聯合稽查食品、建築及消防安全。



另外，食安處也已規劃納入花博園區周邊營業面積小於300平方公尺的餐飲攤商及特約商店等，置於「樂活台中App」的「花博專區」內，提供民眾查詢更多優良商家資訊及用餐環境。（編輯：梁君棣）1070831