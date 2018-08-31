果菜市場改建案惹議 丁守中：柯文哲矛盾

（中央社記者劉建邦台北31日電）第一果菜市場改建案，又引發爭議。國民黨台北市長候選人丁守中今天表示，台北市長柯文哲很矛盾，若質疑吳音寧不懂市場改建案，又為何願意和農委會協調指派吳擔任總經理。



台北農產運銷股份有限公司總經理吳音寧提出第一果菜市場改建版本，卻被市場處以未取得公會同意為由拒絕，柯文哲昨天議會答詢提及「吳音寧懂什麼東西啊？」



丁守中上午出席台北國際素食養生展，會前受訪表示，柯文哲很矛盾，若質疑吳音寧不懂市場改建案，那為何還願意和農委會協調指派吳音寧當總經理；且新台幣上百億元、7年的市場改建工程計畫也未做環評，柯文哲也不懂相關細節。



他說，北農內部問題很多，並缺乏充分溝通。過去就曾提及，北農是北市府的果菜公司，北市府應該掌握北農所有股權。



另外，媒體問到民眾爆料「南京東路6段一處民宅內有新違建，向北市府檢舉10次都沒下文，還有市議員介入協調」。對此，丁守中說，柯文哲上任後表明要積極處理違建，「只要協調3次以上違建案就要列管」。



但從這件事來看，柯文哲根本未掌握相關訊息，亦即柯文哲拆違建「說一套、做一套」。他當選後，只要有任何新增違建就是即報即拆；若遇到議員介入協調，會依法令辦事。(編輯:孫承武)1070831